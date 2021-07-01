«Воин и боец»: 42 сейва Василевского помогли «Тампе» одержать вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии — 2:0. Главным героем противостояния стал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 42 броска и был признан первой звездой матча. Также он упрочил лидерство в зачёте нынешнего плей-офф по количеству побед среди голкиперов (14). После финальной сирены главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер подчеркнул, что взять верх удалось во многом благодаря надёжности хоккеиста, а защитник Райан Макдона назвал его настоящим воином и бойцом.

«Тампа-Бэй» сделала ещё один шаг к тому, чтобы защитить завоёванный годом ранее Кубок Стэнли. В первом матче финальной серии подопечные Джона Купера разгромили «Монреаль» на выезде — 5:1. Во втором им удалось стать сильнее дома — 3:1.

Великолепным подспорьем для хозяев стало увеличение вместимости стадиона «Амали Арена» до 100%. В четверг игру смогли посетить 18 600 зрителей, которые не переставая гнали «Лайтнинг» вперёд.

Несмотря на это, команда провела далеко не лучший матч. Гости, разозлённые крупным поражением, с первых минут прижали соперника к воротам. Но на последнем рубеже в этот вечер оказался практически непробиваем Андрей Василевский, который поймал потрясающий кураж и раз за разом выручал партнёров.

«Канадиенс» в итоге нанесли на 20 бросков больше оппонента (43:23), но сумели отличиться только раз. «Тампа» — лишь третья команда в истории финала плей-офф НХЛ, которой удалось одержать победу в такой ситуации. Своеобразный рекорд побил в 2016-м «Сан-Хосе», который нанёс на 24 броска меньше «Питтсбурга», но оказался сильнее.

Вот и в этом противостоянии «Монреаль» проводил атаку за атакой. Уже на третьей минуте на рандеву с Василевским выскочил Ник Судзуки, но россиянин клюшкой успел выбить шайбу. Незадолго до перерыва счастья в аналогичной ситуации попытал уже Тайлер Тоффоли — Андрей снова оказался на высоте.

В свою очередь, «Тампа» сделала ставку на контратаки, но не сумела реализовать сразу шесть минут большинства. Не лучшим образом себя проявлял и другой российский хоккеист коллектива — Никита Кучеров. Он несколько раз угрожал воротам оппонента, но удача ему не сопутствовала. В целом нападающий провёл не лучшую встречу и баллов за результативность не набрал.

Зато во второй 20-минутке «Лайтнинг» забросили совершенно не вытекающую из логики игры шайбу. И в данной ситуации не лучшим образом проявил себя визави Василевского Кэри Прайс. Он не сумел среагировать на слабый щелчок Энтони Чирелли с довольно дальнего расстояния. Вероятно, голкипер просто не увидел летящего снаряда из-за высокого трафика.

Лишь после этого «Монреалю» удалось наконец реализовать преимущество и отличиться. Причём шайба команды тоже получилась крайне курьёзной. Судзуки нанёс далеко не самый опасный бросок, но Райан Макдона не сумел остановить шайбу, как и Кори Перри. В результате она, никем не тронутая, влетела в сетку между щитков дезориентированного Василевского.

Возможно, команде из Канады удалось бы дожать хозяев, если бы не гол за 1,1 секунды до перерыва. Когда хоккеисты уже готовились отправиться в раздевалку, Баркли Гудроу рванул к чужим воротам от синей линии и выполнил передачу на дальнюю штангу. Замкнуть прострел партнёра в падении удалось Блейку Коулману.

Таким образом, нападающий повторил рекорд Майка Боссии 37-летней давности. До сегодняшнего дня тот был последним хоккеистом в финале Кубка Стэнли, который забивал менее чем за две секунды до перерыва. Причём в 1982-м он отличился в овертайме.

«Я действовал на рефлексах. Едва ли кто-то действительно тренирует броски в падении. Но на тот момент это было единственным решением. Хотя вообще не знаю, почему мне удаются такие голы», — приводит слова Коулмана официальный сайт НХЛ.

Неожиданно вернув себе преимущество в счёте, заключительный период «Тампа» провела максимально собранно. Она уже действовала практически на равных с соперником. И конечно, продолжал выручать партнёров Василевский, фамилию которого комментаторы произносили постоянно.

А в концовке гости вновь допустили грубую результативную ошибку. В безобидной ситуации Джоэль Эдмундсон за воротами подарил шайбу Ондржею Палату, и чех свой шанс не упустил — 3:1. Так в данном противостоянии была поставлена точка.

«Тампа-Бэй» впервые в истории повела со счётом 2:0 в финале Кубка Стэнли. 11 команд за последние 20 лет при таком раскладе брали трофей. Также «Лайтнинг» одержали пятую домашнюю победу подряд в плей-офф и установили новый клубный рекорд.

Но, разумеется, главным героем и первой звездой встречи стал Василевский, отразивший 42 броска. В этот вечер Андрею удалось установить целый ряд любопытных статистических достижений. Во-первых, он упрочил лидерство в нынешнем Кубке Стэнли по количеству побед среди вратарей — 14. У Прайса — 12.

Во-вторых, россиянин провёл шестую игру в карьере в плей-офф НХЛ с 40 и более сейвами. Это лучший показатель в истории «Тампы». Наконец, за последние два сезона лиги в его активе четыре таких матча — и равных ему на данном отрезке нет. У Семёна Варламова и Дарси Кемпера по три подобных встречи.

Неудивительно, что после финальной сирены Василевского хвалили все. В частности, главный тренер хозяев Джон Купер прямо заявил, что его подопечные выглядели не лучшим образом, но индивидуальное мастерство голкипера и ещё пары хоккеистов позволили им взять верх.

«Мы победили благодаря выдающимся индивидуальным перформансам Васи, Коулмана и ещё пары ребят, но давайте не будем себя обманывать: ничего выдающегося в нашей игре сегодня не было. Мы давно привыкли видеть в исполнении Васи подобные матчи, но шанс вырвать эту победу нам, безусловно, предоставил именно он», — отметил специалист.

Поддержал тренера защитник Райан Макдона, который поблагодарил вратаря за хорошую игру и самоотверженность на последнем рубеже.

«Каждый день он является хребтом команды. У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность. Конечно, нам бы хотелось облегчить Андрею жизнь, но он — настоящий воин и боец. Основная заслуга в сегодняшней победе принадлежит ему», — подчеркнул хоккеист.

Отдавали должное Василевскому даже соперники. Так, один из лидеров «Монреаля» Перри признался, что решить «проблему» Василевского, который в двух первых матчах финальной серии пропустил только по шайбе, будет крайне сложно.

«Ответ очевиден: нужно и дальше нагружать его бросками. Но если он видит шайбу, он её отразит. Поэтому нужно закрывать обзор. Это вратарь мирового класса. Он большой, с лёгкостью принимает любой вызов. И он видит шайбу, поэтому её останавливает. Кто-то должен лезть на пятачок, чтобы сражаться за голевые моменты. И тогда удача может оказаться на нашей стороне», — предположил нападающий.