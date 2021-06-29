Эффектное начало: три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» на своём льду разгромила «Монреаль» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Нападающий хозяев Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей и был назван главной звездой встречи. Россиянин довёл количество набранных в плей-офф очков до 30 и достиг этой планки второй сезон подряд.

Прошлогодний победитель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» начала защиту титула с уверенной победы. В первом матче финальной серии подопечные Джона Купера дома обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1. Главным героем встречи стал российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

Противостояние американцев и канадцев в НХЛ считается классическим, поэтому встреча вызвала повышенный интерес. Интриги добавил и тот факт, что последний раз канадская команда выходила в финал 10 лет назад, а завоёвывала главный трофей и того раньше — в 1993 году Кубок Стэнли завоевал именно «Монреаль». Старта серии с нетерпением ждали все болельщики, исключением не стали даже главы двух государств. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить дружеское пари, на что тот ответил согласием.

Настрой соперников чувствовался с первых же секунд матча: команды демонстрировали открытый хоккей без оглядки на оборону и закономерно обменялись опасными бросками. Однако на 6-й минуте открыть счёт всё же удалось «Тампе». Эрик Чернак вовремя подоспел к воротам Кэри Прайса и подставил клюшку под передачу Ондржея Палата. Затем игра несколько успокоилась и хотя хозяева владели инициативой форсировать события они явно не спешили.

В начале второго периода «Лайтнинг» удвоили преимущество и продолжили доминировать на льду, хотя канадцы не намеревались сдаваться и прессинговали соперника. Их усилия окупились на 38-й минуте, когда отставание сократил Бен Широ. Причём в этом эпизоде хозяевам сопутствовала фортуна: после дальнего броска защитника шайба отрекошетила от двух хоккеистов «Тампы» и лишь после этого влетела в сетку.

Однако в заключительном периоде удача отвернулась от защитника «Монреаля». Михаил Сергачёв из средней зоны нашёл пасом Кучерова, а тот внешней стороны клюшки сделал наброс на пятачок. Широ сначала попытался рукой прервать передачу, но сделал это настолько неудачно, что Ондржею Палату не составило труда переправить её в ворота меньше чем с метра. Однако после многочисленных просмотров, стало понятно, что чех не успел коснуться шайбы, а в ворота она залетела от клюшки всё того де Широ.

«Моя заслуга в том голе невелика: я просто набрасывал шайбу на ворота в надежде, что там что-нибудь произойдёт. Удачный для нас отскок там действительно произошёл, хотя поначалу я был уверен, что это Палат забросил. Чей бы ни был гол, это лишний раз доказывает, что нам надо чаще бросать в сторону ворот и создавать там трафик», — прокомментировал эпизод Кучеров.

А уже в середине третьего периода российский форвард отметился голом, авторство которого не вызвало вопросов. После выигранного вбрасывания Брэйдан Пойнт отдал пас в центр на россиянина, откуда тот нанёс эффектный кистевой бросок, не оставив шансов Прайсу. А за 70 секунд до финальной серены капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос не без помощи всё того же Кучерова, заложившего великолепный вираж, реализовал большинство.

Стоит отметить, что встреча получилась богатой не только на заброшенные шайбы и опасные эпизоды, но и на силовые приёмы. На счету «Монреаля» их было 58, у «Тампы» — 57. Причём одно из самых серьёзных столкновений произошло в третьей 20-минутке после остановки матча. Сергачёв и нападающий гостей Брэндан Галлахер устроили потасовку, в результате которой канадец неудачно упал, разбил голову и покинул лёд, истекая кровью. К счастью для защитника, судьи не нашли его вину в данном эпизоде.

Кучеров был признан первой звездой матча. Второй стал отдавший три результативные передачи Пойнт, третьей — Чернак. Если россиянин был скромен в оценке собственных действий на льду, то партнёры по команде не поскупились на комплименты.

«Что вы хотите, ту шайбу метнул один из лучших игроков в мире. Сколько раз мы уже видели этот бросок на выезде из круга вбрасывания? В этом плей-офф Куч играет как зверюга. Он сейчас невероятно хорош», — прокомментировал Стэмкос второй гол россиянина.

В общей сложности Кучеров набрал 30 очков в нынешнем плей-офф, что на семь больше, чем у его ближайшего преследователя Пойнта. Россиянин стал шестым хоккеистом, которому удалось достичь этой планки за 19 или менее встреч за последние 30 лет.

Кроме того, только Уэйн Гретцки и Марио Лемье смогли набрать больше очков в плей-офф чем Кучеров на протяжении двух сезонов подряд.

Кучеров 35-й раз в карьере набрал более одного очка в матче плей-офф НХЛ. По этому показателю он догнал своего именитого соотечественника Александра Овечкина, располагающегося на пятом месте среди действующих хоккеистов. Лидерство в этом списке удерживает нападающий «Питтсбург Пинвинз» Сидни Кросби, в чьём активе 63 подобных матча.

А в общей сложности у россиянина теперь стало 125 очков в плей-офф, благодаря чему он поднялся на восьмое место среди действующих игроков, опередив нападающего «Бостон Брюинз» Давида Крейчи. Лидирует в этом списке также Кросби (191 очко).

Великолепная игра Кучерова заставила забыть о том, что из-за травмы он пропустил весь регулярный чемпионат и присоединился к одноклубникам лишь в плей-офф. Да и здесь ему приходилось нелегко — зная, какую роль форвард играет в команде, соперники всеми силами старались его удержать, порой прибегая к грубости. Так, в шестом матче полуфинальной серии хоккеист был вынужден покинуть лёд на 47-й секунде после удара в спину от защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Скотта Мейфилда.

Однако, по словам Купера, подобные эпизоды лишь подстёгивали как самого россиянина, так и его партнёров.

«Когда ребята видят, с какими травмами выходят на лёд их партнёры и как с ними играют, это не может не вдохновлять. В это время года, если ты хочешь иметь хоть шанс победить, это делать необходимо. Вот Куч и делает. Я очень рад, что сегодня он был за это вознаграждён. Идёт финальная серия. Уверяю вас, что побитыми, через боль, сейчас играют все», — резюмировал наставник.

Стоит отметить и достижение Василевского, в нынешнем нокаут-раунде записавшего на свой счёт не один рекорд. Он вышел на первое место среди российских голкиперов по количеству побед в решающих сериях Кубка Стэнли, опередив бывшего вратаря «Тампы» Николая Хабибулина. С учётом прошлогоднего финала с «Даллас Старз» Андрей выиграл уже пять встреч и на этом явно не остановится.