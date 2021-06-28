Василевский назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о партнёре по команде — российском нападающем Никите Кучерове.

«Никита всегда был особенным и отличался высочайшим мастерством. Раньше тренеры не верили, что Кучеров станет большой звездой. Но сейчас мы видим, что это великий хоккеист», — цитирует Василевского пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

По словам вратаря, Кучеров всегда упорно работает и никогда не доволен собой полностью.

«Никита всегда хочет быть лучше. Постоянно подталкивает сам себя в матчах и на тренировках. Это и делает Кучерова лучшим в мире», — сказал он.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» состоится 29 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. Начало игры — в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, как Василевский отреагировал на выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли.