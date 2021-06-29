Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заключили пари на исход финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли, в которой встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс».

© REUTERS/Chris Wattie

«Две лучшие команды НХЛ сражаются друг с другом прямо сейчас. Как насчёт товарищеского пари?» — написал премьер-министр Канады в своём Twitter. Байден ответил Трюдо, согласившись заключить пари. You’re on pal. #GoBoltshttps://t.co/jOhA7IB2bE — President Biden (@POTUS) June 29, 2021 29 июня в первом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреалем» со счётом 5:1. Следующая встреча серии состоится 1 июля. Начало игры — в 03:00 мск. Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.