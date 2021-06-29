Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заключили пари на исход финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли, в которой встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс».
Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли
  • © REUTERS/Chris Wattie

«Две лучшие команды НХЛ сражаются друг с другом прямо сейчас. Как насчёт товарищеского пари?» — написал премьер-министр Канады в своём Twitter.

Байден ответил Трюдо, согласившись заключить пари.

29 июня в первом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреалем» со счётом 5:1.

Следующая встреча серии состоится 1 июля. Начало игры — в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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