Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли
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«Две лучшие команды НХЛ сражаются друг с другом прямо сейчас. Как насчёт товарищеского пари?» — написал премьер-министр Канады в своём Twitter.
Байден ответил Трюдо, согласившись заключить пари.
You’re on pal. #GoBoltshttps://t.co/jOhA7IB2bE— President Biden (@POTUS) June 29, 2021
29 июня в первом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреалем» со счётом 5:1.
Следующая встреча серии состоится 1 июля. Начало игры — в 03:00 мск.
Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.