Агент заявил, что Василевского сейчас интересует не «Везина Трофи», а Кубок Стэнли

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Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал второе место своего клиента в голосовании за награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи».
Агент заявил, что Василевского сейчас интересует не «Везина Трофи», а Кубок Стэнли
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

«Везина» — не тот трофей, которого хочет Андрей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь «Тампе» завоевать второй подряд Кубок Стэнли», — приводит слова Мильштейна журналист портала The Athletic Джо Смит в своём Twitter.

Василевский был номинирован на «Везина Трофи» в четвёртый раз подряд и стал обладателем награды в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Тампа» разгромила «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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