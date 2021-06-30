Агент заявил, что Василевского сейчас интересует не «Везина Трофи», а Кубок Стэнли

Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал второе место своего клиента в голосовании за награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи».

«Везина» — не тот трофей, которого хочет Андрей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь «Тампе» завоевать второй подряд Кубок Стэнли», — приводит слова Мильштейна журналист портала The Athletic Джо Смит в своём Twitter.

Василевский был номинирован на «Везина Трофи» в четвёртый раз подряд и стал обладателем награды в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Тампа» разгромила «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.