42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. В составе «Монреаля» — Ника Судзуки.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43. Его одноклубники нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.

Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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