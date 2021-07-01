42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли
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Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. В составе «Монреаля» — Ника Судзуки.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43. Его одноклубники нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.
Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 2:0.
Ранее сообщалось, что дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.