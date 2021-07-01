42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. В составе «Монреаля» — Ника Судзуки.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43. Его одноклубники нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.

Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.