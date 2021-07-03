Кучеров оценил победу над «Монреалем» в третьем матче финала Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о победе над «Монреаль Канадиенс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Кучеров оценил победу над «Монреалем» в третьем матче финала Кубка Стэнли
  • Reuters

«У нас есть план на игру, и все делают своё дело. И когда все выполняют свою работу, это облегчает задачу. И мы хотим отыграть полные 60 минут правильно, и это то, что мы делаем прямо сейчас», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.

В минувшей игре россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. «Тампа» обыграла «Монреаль» со счётом 6:3. 

Ранее сообщалось, что Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли.

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