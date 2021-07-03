Экс-тренер сборной России оценил игру Кучерова в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

По его словам, «Тампа» показывает сейчас тот результат, который она способна демонстрировать на сегодняшний день. Он также отметил, что в этой команде результативный хоккей показывают российские игроки.

«Кучеров — мальчик, чтобы прогресс показывать? Он уже готовый игрок с большой буквы. Играет на высоком уровне, поэтому никакого прогресса нет. У Никиты в начале сезона были потеряны очки, никакой разницы нет. Я не думаю, что он гоняется за какой-то разницей. У них идёт борьба за Кубок Стэнли, поэтому все направлено именно туда», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

В третьем матче финальной серии Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу. «Тампа» обыграла «Монреаль» со счётом 6:3.

Ранее Кучеров высказался о победе над «Монреалем» в третьем матче финала Кубка Стэнли.