Экс-тренер сборной России оценил игру Кучерова в финале Кубка Стэнли

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
Экс-тренер сборной России оценил игру Кучерова в финале Кубка Стэнли
  • Reuters

По его словам, «Тампа» показывает сейчас тот результат, который она способна демонстрировать на сегодняшний день. Он также отметил, что в этой команде результативный хоккей показывают российские игроки.

«Кучеров — мальчик, чтобы прогресс показывать? Он уже готовый игрок с большой буквы. Играет на высоком уровне, поэтому никакого прогресса нет. У Никиты в начале сезона были потеряны очки, никакой разницы нет. Я не думаю, что он гоняется за какой-то разницей. У них идёт борьба за Кубок Стэнли, поэтому все направлено именно туда», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

В третьем матче финальной серии Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу. «Тампа» обыграла «Монреаль» со счётом 6:3. 

Ранее Кучеров высказался о победе над «Монреалем» в третьем матче финала Кубка Стэнли.

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