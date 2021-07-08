«Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.

Отметим, что «Лайтнинг» завоевал третий чемпионский титул в истории клуба и стал второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06).

До этого подобное удавалось сделать «Питтсбург Пингвинз» (в 2016 и 2017 годах).

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить