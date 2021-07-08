«Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.

Отметим, что «Лайтнинг» завоевал третий чемпионский титул в истории клуба и стал второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06).

До этого подобное удавалось сделать «Питтсбург Пингвинз» (в 2016 и 2017 годах).

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.