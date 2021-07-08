«Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат
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Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.
Отметим, что «Лайтнинг» завоевал третий чемпионский титул в истории клуба и стал второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06).
До этого подобное удавалось сделать «Питтсбург Пингвинз» (в 2016 и 2017 годах).
Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.