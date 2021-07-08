Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли.

Отметим, что «Тампа» второй год подряд становится чемпионом НХЛ. В составе «Лайтнинг» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое российских игроков — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.