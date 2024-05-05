Истории Жулина, пас Костомарова и «предпенсионный возраст» Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александр Жулин удивил многих заявлением о том, что фигуристы выходят на показательные выступления крупных турниров «полупьяные». Роман Костомаров нанёс первый символический удар по мячу в матче ЦСКА — «Зенит» и после игры в шутку назвал его голевым пасом на Антона Заболотного. Илья Малинин вознамерился исполнить прыжок в пять оборотов, а Адам Сяо Хим Фа блеснул знанием русских слов. Между тем, Александра Трусова отметила, что её спортивный возраст можно назвать предпенсионным, а 10-летняя Мирослава Лебедева едва не завершила карьеру из-за повышения возрастного ценза. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Истории от Жулина

Александр Жулин славится своей прямолинейностью, и на минувшей неделе его интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» произвело фурор со знаком минус. В нём заслуженный тренер РФ заявил, что фигуристы могут себе позволить выходить на лёд подшофе. Правда, случается это, по его словам, не на соревнованиях, а на показательных выступлениях.

«Самый отрыв происходит, когда ты полгода или сколько там режимишь, и потом чемпионат мира. И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы люди закупаются. Соревнования заканчиваются, и после произвольной идёт отрыв просто. Почему на показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Там полупьяные все выступают», — сказал Жулин.

Однако сами фигуристы дружно заявили, что никогда с таким не сталкивались. Экс-чемпион мира Александр Галлямов подчеркнул, что не может себе представить подобного неуважения к зрителям, а по словам Катарины Гербольдт, после соревнований обычно хотелось просто выспаться, а не напиться. Мария Бутырская также не взялась подтвердить гипотезу Жулина. Чемпионка мира-1999 отметила, что, возможно, кто-то из одиночников и может позволить себе вольности, но за девочек она «совершенно спокойна». Умудрённая опытом Татьяна Тарасова заверила, что никогда не слышала о таких выходках спортсменов.

«Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берёт. Для меня это нонсенс», — цитирует тренера РИА Новости.

Также Жулин поделился давней историей, когда его за распитие пива сняли с поезда посреди ночи вместе с женой и дочерью. Семейство тренера тогда возвращалось в Москву из Санкт-Петербурга.

«Я с собой взял банку алкогольного пива, сижу себе, слушаю музыку, попиваю пиво, рядом жена с ребёнком — потрясающе едем. Подходит начальник поезда: «У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста». Я: «Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью». Она: «Я вас предупредила». Я допил, поставил прям здесь же, думаю, что здесь такого, ну пиво пью. Бологое, заходят два человека с автоматами, всех нас вывели из поезда», — рассказал Александр.

История закончилась тем, что после проверки в отделении полиции семью отпустили и они на другом поезде отправились домой.

Русский привет от Сяо Хим Фа

У французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа немало поклонников в России, и их количество может ещё вырасти после того, как спортсмен продемонстрировал некоторые познания в русском языке. Двукратный чемпион Европы проводил прямой эфир в социальной сети, куда заглянули и отечественные любители фигурного катания.

«Привет, меня зовут Адам. Но я не говорю по-русски», — произнёс фигурист, заметив комментарии на кириллице.

Российские фанаты предположили, что этим нескольким словам Адама научил чемпион мира Илья Малинин, который, хоть и появился на свет в США, бегло говорит на родном языке своих родителей. Но, скорее всего, Сяо Хим Фа узнал их от уроженца Симферополя Дениса Стрекалина, который перешёл под французский флаг в 2016 году и сейчас катается в паре с Осеан Пьега. Адам и Денис обычно живут вместе в номере отеля во время выездов на соревнования и сборы.

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© Jurij Kodrun/International Skating Union

Планы Малинина и шутка Савосина

Тем временем Илья Малинин, успешно освоивший в прошедшем сезоне четверной аксель, не намерен останавливаться на достигнутом и решил замахнуться на прыжки в пять полноценных оборотов.

«20—30 лет назад бы сказали, что тройной аксель выполнить невозможно. А сейчас, когда люди начинают довольно легко исполнять прыжки в четыре оборота, и я стал первым, кто сделал четыре с половиной, кажется, что это не более чем очередная планка. Я действительно думаю, что могу исполнить пятерной, а то и больше»», — заявил Малинин в интервью The Guardian.

В способностях американца с русскими корнями почти не сомневается Роман Савосин. По его мнению, Малинин уже сейчас поднял вид спорта на фантастический уровень.

«Много лет назад я не мог представить, что фигурное катание выйдет на такой уровень... Малинин способен на многое. Если он прыгнет пятерной, я уже не удивлюсь», — отметил спортсмен.

Забавно, что в начале прошлого года, ещё до стабильных попыток четверного акселя у Ильи, Роман опубликовал у себя в соцсети ролик, на котором он исполняет этот прыжок. Правда, есть один нюанс — на видео присутствует элемент монтажа.

«Меня удивило, что не все поняли шутку. До сих пор мне присылают это видео и пишут, что это фейк. Я никого не пытался обмануть. Это была просто шутка», — отметил Савосин.

РИА Новости

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Футбол Костомарова

Роман Костомаров в последнее время стал чаще появляться на футбольных мероприятиях. В конце апреля он побывал на крупнейшем в стране фестивале адаптивного футбола, организованном РФС, а в начале мая посетил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Причём олимпийский чемпион принял непосредственное участие в игре — нанёс первый символический удар по мячу. Он отдал пас нападающему армейцев Антону Заболотному, который впоследствии открыл счёт в игре на 53-й минуте.

«Получается, голевой на Заболотного?» — пошутил Костомаров в соцсети.

Игрок ЦСКА не прошёл мимо этого поста. «Голевая записана, спасибо за поддержку», — ответил Антон.

После игры Костомаров рассказал, что нечасто смотрит футбол — и в основном дома, а не на стадионе. А вот занятиям с мячом уделяет больше времени.

«Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Я стараюсь, а то скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», — цитирует фигуриста ТАСС.

РИА Новости

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Карьера Трусовой

Александра Трусова приняла участие в шоу Comedy Club. На съёмки фигуристка пришла с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. В беседе с ведущими программы Павлом Волей и Гариком Харламовым вице-чемпионка Олимпиады заявила, что пока не завершила профессиональную карьеру, но и не уверена, будет ли когда-то участвовать в «больших соревнованиях».

Также по теме Откровения Трусовой, конфуз Туктамышевой и постановка Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания Александра Трусова впервые поделилась подробностями расставания с Марком Кондратюком. По словам серебряного призёра Олимпийских игр,...

«Я не решила пока. В данный момент не выступаю», — сказала Александра.

Также девушка утвердительно ответила на шуточный вопрос Воли, можно ли говорить, что она находится в «предпенсионном возрасте», однако отметила, что при этом не сидит без дела.

«Я не отдыхаю. Просто теперь немножко другой вид деятельности — шоу. Это также много работы, просто немного в другом русле», — отметила экс-чемпионка России.

Несмотря на то, что Трусова не выходит на соревновательный лёд с ноября 2022-го года, она остаётся примером для подражания для многих юных фигуристок. В частности, своё восхищение характером Александры выразила ещё одна воспитанница Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова.

«Она достигает той цели, которую себе ставит, несмотря ни на что. Даже если у неё долго не получается. Поражает её целеустремлённость, катание, прыжки. А еще у неё очень умные собачки», — заявила Алиса в комментарии Sport24.

Забота Медведевой о себе

Евгения Медведева призвала всех девушек и женщин внимательнее следить за своим здоровьем, регулярно проходить обследования и не отмахиваться от разного рода недомоганий. Себя она отнесла к тому типу людей, которые «очень пекутся о своём здоровье».

«В спорте у нас приезжала специальная комиссия, чтобы брать кровь на биохимию, но это было раз в полгода. Но мне то зубки надо сделать, то какую-то маленькую операцию, чуть подравнять здоровье. И перед каждой малейшей махинацией я ввела в привычку сдавать анализы. Поэтому у меня получается как минимум раз в месяц, как максимум — раз в две недели. В этом ничего плохого нет. Что я вам советую — раз в месяц-два провериться хотя бы на витаминки. И тогда вы точно будете лучше себя чувствовать», — заявила двукратная чемпионка мира.

Она также впервые рассказала подробности своей трагической потери. В конце 2021 года умерла её бабушка — как оказалось, от рака поджелудочной железы, дошедшего до четвёртой стадии. По словам Евгении, заболевание обнаружили слишком поздно.

«И всё из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отёчность ног, то можно было бы подхватить. Поэтому, девушки, пожалуйста, если чувствуете какие-то отклонения, не стесняйтесь, бегите к врачам. Это не то что нормально, это нужно вам, нам и всем женщинам на этом белом свете», — подчеркнула Медведева.

РИА Новости

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Тренерство Плющенко

Евгений Плющенко считает, что многие люди из мира фигурного катания не воспринимали всерьёз его намерение стать тренером. Это мнение ошибочно, заверил двукратный олимпийский чемпион. Он подчеркнул, что решение о переходе в новую сферу деятельности было для него не спонтанным, а вполне осознанным.

«Да, у меня действительно всё есть. Но у меня ещё есть мой собственный опыт, ведь я до 31 года занимался спортом на уровне высоких достижений, прошёл через 17 операций — знаю, как восстанавливаться после нагрузок, как настраиваться на старт, как общаться со спортсменами. Алексей Николаевич Мишин дал мне много знаний. Я с ним отработал больше 20 лет. Он меня не только тренировал, но и воспитывал, формировал как личность. Был мне вторым отцом. Я ему бесконечно благодарен за всё, что он дал мне. Я тоже обучаю своих спортсменов так, чтобы они были людьми, личностями, а не просто спортсменами», — сказал Плющенко в интервью журналу «Московский фигурист».

РИА Новости

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Специалист поделился планами по развитию академии: помимо фигурного катания он хочет открыть отделения футбола и большого тенниса. А главным принципом работы «Ангелов Плющенко» он назвал неприятие насилия в отношении детей в любых его проявлениях, будь то ругань или рукоприкладство.

«Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием, чтобы занятия доставляли им удовольствие... К нам уже приходили дети, которых мне нужно было психологически реабилитировать, восстанавливать, настолько они были зажаты и забиты. Они видели, что здесь занятия проходят в совершенно другой атмосфере: в радости и любви к этому спорту», — заявил тренер.

Олимпийские мечты Лебедевых

В прошлом году многие любители фигурного катания узнали имя маленькой спортсменки Мирославы Лебедевой. Тогда в сети завирусилось видео, где её отец Михаил критикует девочку, ругает за «лишние килограммы» и заставляет тренироваться, несмотря на истерику. Мужчину обвинили в жестоком обращении с ребёнком, пользователи стали писать жалобы в органы опеки.

А этой весной 10-летняя Лебедева едва не завершила карьеру — устала от фигурного катания. Отец девочку поддержал. Мирославу забрали из «Хрустального», где она тренировалась последние годы, и уехали на родину в Нижний Новгород. Как заявил Михаил, к уходу из фигурного катания их подтолкнуло также изменение возрастного ценза — из-за него девочка может рассчитывать на участие лишь в Олимпиаде 2034 года.

«Это не секрет, я никогда и не скрывал, что мы занимаемся ради мечты, а не для здоровья. Мы вдохновлялись Алиной Загитовой и её победой в 2018 году. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше уже на таком фундаменте строить жизнь. Фигурное катание — не футбол или хоккей, здесь нет профессиональных контрактов, а чтобы потом были шоу и мастер-классы, нужно добиться чего-то выдающегося. Моё мнение: если уж заниматься профессиональным спортом, то ставить перед собой высокие цели» — рассказал Лебедев Sports.ru.

После возвращения в Нижний фигуристка передумала бросать спорт — она продолжит занятия, но в Москву возвращаться не планирует. По словам Михаила, он не исключает, что в итоге фигурное катание всё же уйдёт на второй план.

«Мы приехали домой в том числе для того, чтобы отдохнуть головой и принять правильное решение. Ведь, пока ты бесконечно сидишь на катке, жизнь проходит. Я, например, всегда любил хоккей, сейчас вот снова начну играть. Речка, ягоды, за грибами и на рыбалку будем ходить... Вдруг нам так понравится, что приоритеты изменятся?» — заявил он.

Воспоминания Кагановской

Василиса Кагановская заявила, что её пара с Валерием Ангелополом всё равно распалась бы рано или поздно, даже если этого не произошло бы в августе прошлого года. По словам девушки, конфликт с бывшим партнёром разгорелся в июле, и у неё была надежда сохранить пару хотя бы до чемпионата страны, чтобы не потерять сезон целиком.

«Тогда тоже ходило много разговоров, что пара распадается. И это действительно так, пара была на грани распада, очень далеко это всё зашло. Но нашими общими попытками — моими, Анжелики Алексеевны Крыловой — удалось как-то слепить всё обратно. Потому что не хотелось пропускать целый сезон. Поэтому мы хотели «склеить» до чемпионата России. Но на пару месяцев, с июля до конца августа, это получилось, а в итоге — что есть, то есть», — рассказала Кагановская в интервью Okko.

При этом Василиса призналась, что этого дуэта изначально могло и не быть, так как Крылова опасалась ставить её в пару с Ангелополом.

«Я приехала в Москву такой наивной пай-девочкой. И она боялась, что мы не сойдёмся характерами, что могут на меня произвести плохое влияние. И плюс, конечно, разница в росте — я приехала в Москву с ростом 140 в 12 лет. Так что я была очень маленькой», — отметила победительница финала Гран-при России-2022/23.