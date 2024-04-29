Ошибка Медведевой, совершеннолетие Валиевой, программа Дикиджи и игра Щербаковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева ошибочно заявила, что дедушка Камилы Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине. Двукратная чемпионка мира извинилась перед коллегой за свою оплошность. Сама воспитанница Этери Тутберидзе, отбывающая дисквалификацию, отпраздновала совершеннолетие. И.о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что федерация готова натурализовать американца Илью Малинина, а Владислав Дикиджи намерен удивить поклонников абсолютно новой музыкой в короткой программе в следующем сезоне. Между тем Анна Щербакова показала «Монополию», созданную по мотивам её карьеры. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Ошибка Медведевой

Евгения Медведева допустила ошибку во время шоу на YouTube-канале «Каток». Она заявила, будто бы Геннадий Соловьёв, дедушка Камилы Валиевой, скончался после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Разговор о родственнике фигуристки зашёл в ходе обсуждения нашумевшего дела китайских пловцов, в чьих пробах нашли триметазидин — препарат, за который сама Камила получила четырёхлетнюю дисквалификацию. Алексей Ягудин поинтересовался, где сейчас находится дедушка девушки, который, по утверждению её адвокатов, приготовил тот самый роковой десерт.

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады. Он ушёл из жизни», — заявила в ответ на это Медведева.

Впоследствии двукратная чемпионка мира признала, что ошиблась. К сожалению, о своей оплошности она узнала уже после того, как шоу вышло в эфир. А случилось это аккурат в день 18-летия Валиевой. Тем не менее, Евгения принесла извинения за дезинформацию.

«В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала всё, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы… Прошу прощения ещё раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и её семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться», — написала Медведева в Telegram-канале.

РИА Новости

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День рождения Валиевой

Остаётся надеяться, что необдуманные слова Медведевой не испортили Валиевой праздник. По признанию фигуристки, поздравления с 18-м днём рождения посыпались на неё уже в полночь, и некоторые из них даже застали врасплох.

«Вчера фанаты запускали салют в 12 ночи, и Лёва (собака Камилы. — RT) у меня просто убежал, в тамбур куда-то. Куда-то под мусорку спрятался. Мы его еще потом минут пять искали. Дорогие мои фанаты! Спасибо, что пишете. Уже в 12 я начала получать поздравления, милые слова», — поделилась Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Также по теме Не стали подавать иск: в WADA объяснили разницу между обнаружением триметазидина у китайских пловцов и у Валиевой Американские СМИ сообщили, что 23 китайских пловца перед Олимпиадой в Токио сдали положительные пробы на триметазидин — тот же...

Она не стала раскрывать, как запланировала отпраздновать совершеннолетие, отметив, что это секрет. При этом призналась, что встретит день рождения с друзьями, с людьми, которые её поддерживают. Кроме того, она озвучила свои планы на ближайшее время.

«Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру отдельно жить, самостоятельно», — отметила спортсменка.

В социальных сетях были опубликованы сотни поздравлений для Камилы, среди которых особняком стоит послание от казанского «Ак Барса», который назвал Валиеву олимпийской чемпионкой. Трогательным получилось и послание для именинницы от Елизаветы Худайбердиевой.

«Только 18, а ты уже такая умная и мудрая, гораздо лучше меня в это время. Я знаю, насколько ты потрясающий человек. Твой путь, трудности в столь юном возрасте, всё это кажется адом. Тем, чего не может заслуживать такая, как ты. В последний год я очень часто думала: «Как хорошо, что мы всегда рядом». Я безумно счастлива, что ты просто есть, что я твой друг, а ты — мой. Тебе сегодня 18. И твоя жизнь начинается», — написала экс-чемпионка России в соцсети.

Предложение для Малинина

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что с радостью принял бы американца с русскими корнями Илью Малинина в сборную России, если тот решился на смену гражданства.

«Новоиспечённому чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения», — сказал функционер на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Кроме того, в ходе интервью олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити неоднократно намекал на происхождение Малинина, называя его фигуристом «с фантастической американской фамилией».

Впрочем, мало кто может действительно считает, что 19-летний феномен, исполняющий четверной аксель, сменит флаг с американского на российский.

«Не верю, что это когда-нибудь случится», — заметила по этому поводу Татьяна Тарасова, которую цитирует Metaratings.

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Но вряд ли российским поклонникам фигурного катания стоит расстраиваться из-за Малинина, ведь мужское одиночное в стране именно сейчас на подъёме.

«Я не припомню времён с такой конкуренцией. Да, были гении — Женя Плющенко, Лёша Ягудин — они соревновались вдвоём, и с ними мало кто мог соревноваться. Сейчас в сильнейшей разминке всё может перевернуться после короткой программы, когда они откатали произвольную. <…> К чему придут наши парни через сезон-два, я не знаю. Вполне возможно, что они будут абсолютно спокойно конкурировать с первой мировой тройкой», — отметил Сихарулидзе.

Тупик для Багина

Андрей Багин, бывший партнёр Аннабель Морозов, похоже, вынужден окончательно повесить коньки на гвоздь. 28-летний танцор, расставшийся в прошлом межсезонье с Софьей Тютюниной, так и не нашёл новую партнёршу. Он пропустил весь сезон, а в настоящее время работает тренером одиночников в «Ангелах Плющенко».

«Не с кем кататься, пока всё очень непонятно, перспективы плачевные у российского фигурного катания, в частности у танцев на льду», — цитирует Багина ТАСС.

Ранее фигурист признавался, что не смог сработаться с Тютюниной, так как тяжело переживал распад пары с Морозов. Именно Аннабель была инициатором разрыва, так как решила кататься с Девидом Нарижным. Позже она рассталась и с ним. Теперь её партнёр — Игорь Ерёменко. С ноября прошлого года дуэт находится в США, где тренируется под руководством отца фигуристки, Николая Морозова. Ходили слухи, что они планируют сменить гражданство.

РИА Новости

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Детокс Ветлугина

Матвей Ветлугин поделился, чем ему помогло удаление из социальных сетей, на которое он решился в начале марта. У спортсмена выдался непростой сезон. Ему никак не удавалось добиться стабильности, и успешные прокаты чередовались с провальными, что, естественно, не могло не влиять на психологическое состояние. Одна из таких неудач пришлась на Кубок Первого канала, где Матвей не справился с прокатом короткой, сделав бабочку на тройном акселе и скрутив всего два оборота на тулупе вместо четырёх. После этого фигурист и решился на кардинальный шаг.

«Это была попытка небольшого детокса. И мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. С Кубком Первого канала это связано только отчасти. Но сейчас я до сих пор ничего не восстановил. Значит, мне так нормально. Не могу сказать, что я сильно потерял, отказавшись от соцсетей. Да, теперь нет прямого взаимодействия с болельщиками. Но я надеюсь, что каждый из них понимает, что я им верен. И я попытаюсь это оправдать», — цитирует Матвея Sport24.

Неудачу на КПК он переживал тяжело.

«Меня выбрали журналисты. Перед ними, болельщиками, тренерами, командой испытываешь плохие чувства — неоправдание надежд, стыд и так далее. Это была тяжёлая яма. Было плохо. Сильно плохо», — признался Ветлугин.

Новое кино о Костомарове

История Романа Костомарова, о которой недавно был снят документальный фильм, ляжет в основу и художественной ленты. Её снимет Сарик Андреасян, известный по картинам «Землетрясение», «Любовь в городе ангелов» и «Непрощённые».

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей – это вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека», — написал Андреасян в своём Telegram-канале.

По словам режиссёра, для его команды большая честь, что именно им Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении.

«Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», — подчеркнул Сарик.

Между тем, Костомаров продолжает расширять горизонты своего творчества. Так, во время ледового шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге олимпийский чемпион выступит в необычной роли в номере Алексея Ягудина. Роман исполнит песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Впрочем, пение — не совсем новый опыт для него. В 2022 году Костомаров принимал участие в шоу «Маска», где участники поют в костюмах каких-то героев, а в 2024-м — в похожем проекте «Аватар».

РИА Новости

© Евгений Биятов

Новаторство Дикиджи

Владислав Дикиджи, кажется, никогда не устанет удивлять поклонников. В прошлом сезоне он выиграл два этапа Гран-при России, ворвался на пьедестал чемпионата страны и Спартакиады, затем в межсезонье первым из соотечественников прыгнул четверной аксель, а теперь работает над новаторской короткой программой. Постановщиком её стал Егор Мурашов, который был автором полюбившейся многим короткой Романа Савосина под музыку Джоша Гробана «You Raise Me Up». То есть можно надеяться, что и работа с Дикиджи будет яркой и запоминающейся.

«Для Влада это что‑то новое. И в целом это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто ещё не катался. Это выглядит очень круто на льду в исполнении Влада», — цитирует хореографа «Матч ТВ».

Специалист также отметил, что легко нашёл общий язык со спортсменом. Они даже подружились, хотя на льду всё равно сохраняли субординацию.

«Очень ответственный человек. Всё, что я говорил, Влад делал. То, что не получалось, совместно разбирали. Программу ставил не только я, совместно с его тренерским штабом. Всегда приходили к общему знаменателю, не теряли какой‑то изюминки. В работе с Владом было достаточно легко», — отметил Мурашов.

РИА Новости

© Александр Вильф

Необычная настолка Щербаковой

Анна Щербакова получила от болельщиков весьма оригинальный подарок — настольную игру, созданную по мотивам её карьеры. Теперь фигуристка коротает вечера, с благодарностью вспоминая поклонников.

«У нас сегодня вечером по расписанию — «Монополия», и не простая. Смотрите, какая красота, это мне подарили болельщики. Хочу сказать огромное спасибо, потому что она очень интересная. Все города — это города, в которых у меня были какие-то крупные соревнования и, конечно же, любимый «Хрустальный». Так что большое спасибо. Играем с большим интересом», — рассказала Анна в видео в своём Telegram-канале.

А свободного времени, которое можно тратить на игры и другие хобби, у олимпийской чемпионки сейчас даже слишком много — она всё ещё восстанавливается после операции. В последнее время Анна увлеклась вышиванием.

«Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я снова вернусь к своей насыщенной жизни. Потому что терпение на моём хобби у меня, честно говоря, уже заканчивается», — призналась Щербакова.