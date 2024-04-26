Багин: плачевные перспективы у российского фигурного катания

Андрей Багин, выступавший в танцах на льду, объяснил, почему не возобновил карьеру.

«Не с кем кататься, пока всё очень непонятно, перспективы плачевные у российского фигурного катания, в частности у танцев на льду», — заявил Багин ТАСС.

С марта 2022 года спортсмен выступал в паре с Софьей Тютюниной, с которой занял четвёртое место на чемпионате России и вторую позицию в финале Гран-при страны. Летом 2023 года стало известно, что Багин завершил карьеру фигуриста.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее хореограф Илья Авербух объяснил, почему российская фигуристка Камила Валиева сейчас не участвует в шоу.