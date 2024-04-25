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Глава ФФКР заявил, что Россия с радостью примет Илью Малинина

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Антон Сихарулидзе высказался на тему натурализации спортсменов.
Глава ФФКР заявил, что Россия с радостью примет Илью Малинина
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов? На это я могу одно сказать: новоиспечённому чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Родители американца Ильи Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

В своих предыдущих интервью дед фигуриста Валерий Малинин подчёркивал, что его внук добился высоких результатов благодаря советской школе.

Ранее сообщалось, что Малинин сделал совместное фото с Овечкиным на матче НХЛ.

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