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Сихарулидзе не считает повышение возрастного ценза катастрофой для фигуристов из России

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках Антон Сихарулидзе поделился мнением о повышении возрастного ценза на взрослых соревнованиях.
Сихарулидзе не считает повышение возрастного ценза катастрофой для фигуристов из России
  • РИА Новости

На конгрессе ISU на Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня 2022 года, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Нововведение вступило в силу с сезона-2023/24: минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях поднялся до 16 лет, а в сезоне-2024/25 он составит 17 лет.

«Я уверен, что если наши девушки в 16 лет прыгали четверной прыжок, то они вместе со своими тренерами смогут довести эти прыжки и до 17—18 лет. Я не вижу в этом какой-то катастрофы. И ещё: у нас столько девочек, которые прыгают по несколько четверных прыжков, что даже если к 17—18 годам останется только одна из них, мы выиграем Олимпиаду», — сказал Сихарулидзе в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

Предложение о повышении ценза было выдвинуто советом ISU, а в качестве обоснования приводилось исследование, в котором говорилось о высоком уровне психологического давления на юных спортсменов.

Ранее Тарасова заявила, что считает пару фигуристов Мишина — Галлямов лучшей в России.

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