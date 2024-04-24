Тарасова считает, что пара фигуристов Мишина — Галлямов является лучшей в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне мастерства пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

«Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова входит в число моих любимых. Они дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы России», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

10 апреля Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с партнёршей. Спортсмен, выступающий в паре с Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету фигуристов также бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории.