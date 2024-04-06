Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал о своих пожеланиях в годовщину первых Олимпийских игр в истории.

«Не вручать лавровые венки «неронам» и не устраивать бесконечные соревнования между «тимеями» и «кратеями». Мы хотим, чтобы не шатало и не избавились от основ», — написал Галлямов в соцсетях.

Фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету дуэта также бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян в Олимпиаде.