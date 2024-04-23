Не стали подавать иск: в WADA объяснили разницу между обнаружением триметазидина у китайских пловцов и у Валиевой

Американские СМИ сообщили, что 23 китайских пловца перед Олимпиадой в Токио сдали положительные пробы на триметазидин — тот же препарат, за который четырёхлетнюю дисквалификацию получила Камила Валиева. Однако на атлетов из Китая не наложили даже временное отстранение, а затем некоторые из них завоевали медали на самих Играх. В связи с этим в США заподозрили WADA в покрывательстве представителей КНР, а в агентстве в ответ пригрозили судебным преследованием главе USADA Трэвису Тайгарту.

Вот уже несколько дней спортивный мир будоражит скандал, разгоревшийся вокруг Всемирного антидопингового агентства. Всё началось с того, что газета The New York Times опубликовала расследование, в котором cообщалось об обнаружении триметазидина у 23 китайских пловцов незадолго до Олимпийских игр в Токио. Именно за незначительную концентрацию этого запрещённого вещества получила четырёхлетнюю дисквалификацию Камила Валиева.

Несмотря на это, спортсмены не были отстранены от соревнований даже временно, более того — многие из них поехали на Игры и завоевали там награды. Так, в списке американского издания значатся чемпионы Токио Чжан Юйфэй и Ван Шунь, а также рекордсмен мира на 200 м брассом Цинь Хайян.

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Впрочем, по мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, использовать данное дело для пересмотра вердикта российской фигуристки будет, увы, невозможно.

«Каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленное защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», — пояснила специалист «Матч ТВ».

В США же, вероятно, были настроены использовать эту информацию в своих целях и добиться наказания для китайских спортсменов. У американцев был «шкурный интерес»: в Токио сборная США проиграла китаянкам в женской эстафете 4 х 200 м вольным стилем, а Реган Смит уступила Чжан Юйфэй на двухсотметровке баттерфляем. Так что потенциальная дисквалификация соперниц сулила звёздно-полосатым сразу два золота.

Однако этим мечтам не суждено было сбыться: вопреки ожиданиям, в WADA не стали открывать расследование дела, заявив, что оно уже было проведено в полном соответствии с Кодексом.

Как объяснили в организации, в июне 2021 года ими было получено уведомление от Китайского антидопингового агентства (CHINADA), что в начале того же года ряд пловцов сдали положительный тест на триметазидин. Сообщалось, что ими было доказано непреднамеренное попадание вещества в организм, а также отсутствие вины или халатности в этом заражении. Источником загрязнения была названа кухня отеля, где во время соревнований жили все 23 спортсмена. Часть участников турнира жили в другой гостинице — и из них никто не сдал позитивных проб. При этом концентрация допинга в пробах была чрезвычайно низкой.

WADA запросило у китайской стороны полный текст дела, собрало дополнительную научную информацию о самом веществе, проконсультировалось с независимыми научными экспертами. Этот процесс занял несколько недель. В Китай никто из представителей агентства отправиться не смог из-за ограничений, связанных с пандемией. В итоге, основываясь на данных, представленных CHINADA, WADA пришло к выводу, что не в состоянии опровергнуть версию с загрязнением и оспорить отсутствие вины или халатности спортсменов в данном случае. Какой-либо «допинговой схемы» они также не заподозрили. Поэтому, посоветовавшись с независимыми юристами, апелляцию в CAS решили не подавать, так как шансов выиграть её не было.

«Мы пришли к выводу, что нет никаких реальных оснований оспаривать факт контаминации. Более того, в пользу этой версии говорят стабильно низкие концентрации триметазидина и отсутствие признаков допинга у нескольких спортсменов, сдававших несколько проб в течение нескольких дней, результаты которых колебались между отрицательными и положительными (и наоборот)», — заявил старший директор WADA по науке и медицине Оливье Рабин.

Глава организации Витольд Банька, в свою очередь, заявил, что его коллеги не отступали от требований кодекса.

«На всех этапах WADA следовало всем надлежащим процедурам и изучило каждую зацепку и версию при расследовании данного дела. Если бы нам пришлось повторить всё сначала, мы бы сделали всё точно так же», — пояснил поляк.

Тем не менее у многих экспертов остались вопросы о ходе расследования этого дела. В первую очередь, почему пловцы не подверглись отстранению на время разбирательства, как того требует пункт 7.4.1 кодекса WADA. Если вспомнить дело Валиевой, то в Пекине по решению РУСАДА она была отстранена от соревнований незамедлительно после получения сообщения о позитивной пробе.

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«Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано», — подчеркнула глава РУСАДА Вероника Логинова.

Аналогичный вопрос адресовала главной структуре по борьбе за чистый спорт и международная организация Global Athlete, одна из главных целей которой — решение проблемы дисбаланса власти между спортсменами и чиновниками. Кроме того, там поинтересовались, почему информация о позитивных пробах не была обнародована и как был сделан вывод об отсутствии «допинговых схем у нескольких атлетов».

В 2014 году на том же самом препарате попадался Сунь Янь — главная звезда китайского плавания. Тогда CHINADA также тянуло с обнародованием данных о положительной пробе (с мая по ноябрь), а затем дисквалифицировало спортсмена всего на три месяца. И WADA также не стало подавать апелляцию.

На этом фоне актуальным звучит ещё один вопрос от Global Athlete: почему в случае с Валиевой, у которой также был обнаружен триметазидин в небольшой концентрации, был обжалован вердикт Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности, а в отношении к 23 китайским пловцам применены другие стандарты?

В ответах было сказано, что решение о временном отстранении и обнародовании информации принимается национальной антидопинговой организацией. А отличие дела Валиевой якобы заключается в концентрации вещества (у Камилы она была сильно выше) и отсутствии научных доказательств загрязнения со стороны россиянки.

Так или иначе, Global Athlete призвали агентство опубликовать все доказательства по этому делу, которые должны быть проверены независимыми международными экспертами. Иначе этот случай можно будет считать очередным провалом мировой антидопинговой системы.

«С 2016 года спортсмены требуют модернизации WADA. В ответ на эти требования были проведены поверхностные реформы, которые сохранили власть в руках тех, кто больше заинтересован в защите бренда, нежели чистого спорта. Спортсмены более не могут мириться с использованием полумер для оздоровления плохо функционирующей антидопинговой системы», — говорится в заявлении на сайте организации.

Не промолчал и глава USADA Трэвис Тайгарт, который назвал оправдание китайских пловцов «сокрушительным ударом в спину чистым спортсменам», а также обвинил WADA в сокрытии доказательств и предвзятости. В западной прессе также обратили внимание на то, что агентство получает от Китая дополнительные финансовые выплаты, помимо обязательных взносов. По данным AP, в 2018 году «бонус» составил $993 тыс., а в 2019-м — $992 тыс.

Слова Тайгарта в организации назвали «клеветническими» и «политически мотивированными» и обвинили его в желании подорвать «работу агентства по защите чистого спорта». Там заявили о намерении защищать своё доброе имя, а также напомнили главе USADA, что некогда аналогичное оправдательное решение в деле о загрязнении было принято и в адрес представителей США.

«Господин Тайгарт должен осознать, что не только американские спортсмены могут стать жертвами случайной контаминации <…> Следует отметить, что после ложных заявлений господина Тайгарта у WADA не осталось иного выбора, кроме как направить этот вопрос своему юрисконсульту для принятия дальнейших мер», — говорится в пресс-релизе.

В США, в свою очередь, призывают ФБР провести собственное расследование этого дела, а также намекают на возможность применения закона Родченкова.