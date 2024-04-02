Слежка украинцев за россиянами, бойкот Игр дружбы и дело Валиевой: что наговорил глава МОК Бах в интервью пранкерам

Флаг и гимн России не должны быть использованы на летней Олимпиаде — 2024 в Париже, заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом президент МОК Томас Бах. По его словам, поддерживающие правительство спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях. При этом функционер также призвал бойкотировать Игры дружбы, рассказал о «слежке» за заявлениями россиян в соцсетях и высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой.

На прошлой неделе пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, опубликовали запись разговора с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Представившись неким «африканским политиком», они расспросили его об Играх дружбы, о деле фигуристки Камилы Валиевой и многом другом. Тогда слова чиновника вызвали большой резонанс в российском спортивном сообществе, но мало кто представлял, что примерно в то же время было записано ещё одно интервью — с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. И в нём функционер был не в пример откровеннее, чем на официальных пресс-конференциях.

По сути, беседа стала продолжением истории с Банькой. Пранкеры вновь представились тем самым «африканским политиком» и открыто признались, что некоторые темы ранее уже обсудили с главой WADA. Первым делом они попросили Баха выразить своё мнение о ситуации с Валиевой, в конце января дисквалифицированной на четыре года за применение запрещённых веществ. В надежде разговорить чиновника Вован и Лексус возмутились попытками России оправдать Камилу, а не подвергнуть её общественному порицанию. И глава МОК поддержал эту позицию.

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«Даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство... даже оказало ей особый приём. Они заявили, что поддерживают её и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — заявил Бах.

Как оказалось, это был небольшой разогрев перед основной беседой, главной темой которой стало отстранение России от летней Олимпиады 2024 года в Париже. Как в очередной раз подтвердил Бах, причиной тому стало происходящее на Украине. Функционер также провёл параллели с недопуском сборной Югославии до Игр-1992 в Барселоне.

«С Россией сложилась особая ситуация, когда ОКР принял решение присоединить к себе региональные спортивные организации, которые принадлежали Украине. Но, с нашей точки зрения, в юридическом плане всё предельно ясно. Ведь нарушение территориальной целостности другого НОК является посягательством на Олимпийскую хартию... В первую очередь Югославии запретили участвовать в Играх в Барселоне в 1992 году. И для спортсменов из этой страны было найдено такое же решение, какое мы сейчас предлагаем атлетам из России. Такой же подход. Что касается Крыма, там ситуация была несколько иной. Это сильно отличается от того, что сейчас происходит, когда ОКР заявляет, что имеет юрисдикцию над Донецком и Луганском. В то же время мы наказываем тех, кто несёт ответственность за аннексию... Гимн России не может быть исполнен. Нельзя поднимать российский флаг», — твёрдо заявил Бах.

Частично функционер высказался и относительно действий, способных повлечь за собой недопуск россиян до соревнований даже в нейтральном статусе. По его словам, к дисквалификации могут привести заявления в публичном пространстве, за которыми пристально следят как в МОК, так и за его пределами.

«Те, кто поддерживает правительство (России. — RT), не могут принять участие. У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. Они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен делает такие заявления, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне — и не только предлагали, но и просили — предоставить нам их информацию о поведении таких атлетов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — признался Бах.

В то же время он заявил о готовности предоставить всем атлетам, соответствующим критериям допуска, возможность состязаться на Играх в Париже. А в качестве примера такого подхода привёл теннис, где россияне состязаются в нейтральном статусе и не имеют проблем с болельщиками и организаторами в различных странах.

«По крайней мере, мы делаем предложение. И мы уверены, что многие из них приедут. Ведь спортсмены очень заинтересованы. И для нас дело не в цифрах. На данный момент в квалификации приняли участие несколько человек — и без серьёзных происшествий. Мы видим, как это происходит изо дня в день. Например, в теннисе. Там есть россияне и белорусы, выступающие в нейтральном статусе. Их хорошо принимают везде», — заявил Бах.

При этом президент МОК заострил внимание на Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Он назвал их «политическими» и попросил собеседника повлиять на позицию африканских федераций относительно поездки в Россию.

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«Игры дружбы не могут поставить под угрозу Олимпийские игры. Это риск для всей спортивной системы. Это политические игры, как Спартакиада во времена Советского Союза. Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских атлетов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России. Его указ лежит в их основе. Это его правительство всё организует», — подчеркнул Бах.

Одной из причин отказаться от выступления на Играх дружбы глава МОК назвал отсутствие в России «признанной антидопинговой системы». Он также сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон и страны ЕС поддержат потенциальный бойкот Африки, если тот последует. В противном случае местные НОК могут ждать серьёзные санкции. Как намекнул Бах, одной из них может стать отстранение от Олимпиады.

«Ваши государства не хотят занимать какую-либо позицию. Думаю, это очень мудро — не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону», — сказал президент МОК.

В ходе разговора Бах затронул и другие темы. В частности, недавно проходившие в Казани Игры Будущего, в которых поучаствовало более 270 команд из 170 стран мира. Правда, по мнению функционера, главной целью этого было отнюдь не развитие фиджитал-спорта.

«Там вы могли увидеть настоящую цель. Это игры для одного человека, и совершенно полное пренебрежение всеми ценностями спорта — видеть там эту бедную девушку Валиеву. После этого ей даже пришлось сделать заявление и поблагодарить президента за его великое открытие, которое произведёт революцию в мировом спорте. Это отвратительно», — посчитал Бах.

При этом в попытке выведать у чиновника очередную порцию откровений «политик» спросил, кого в МОК считают «нерукопожатными людьми» и кто может попытаться склонить африканцев к участию в Играх дружбы. И здесь Бах вдруг разоткровенничался о президенте Международной боксёрской ассоциации Умаре Кремлёве.

«Пришлю вам статью о нём, которую видел на этой неделе. Знаете, он продажный парень, который пытается подкупать других. Вот почему нам пришлось исключить эту международную федерацию... Президент Путин назначил его своего рода маркетинговым послом этих Игр дружбы... Знаю, что он даже сменил имя из-за криминального прошлого. А потом он взял на себя управление этой международной федерацией. Там была долгая история. В итоге они были исключены нами. Есть ещё судебное дело. Ожидаем решения в нашу пользу в следующем месяце», — рассказал Бах.

В России глубоко возмутились словами президента МОК в беседе с пранкерами. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили упрекнул чиновника в попытке узурпировать мировой спорт, а четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Баха подать в отставку со своего поста. При этом особенно спортивная общественность осталась недовольна попыткой комитета организовать слежку за атлетами и ограничить их право выражать собственное мнение.

«Иначе как провокацией это заявление Баха назвать нельзя. Он будет обращаться к украинским атлетам, чтобы те сообщали о заявлениях российских спортсменов для их снятия с Олимпиады. Такие вещи недопустимы. Это провокация (по отношению. — RT) не только к российским спортсменам, но и к украинским. Вместо того чтобы готовиться к соревнованиям, они должны будут следить за высказываниями наших спортсменов, отслеживать их социальные сети, чтобы сообщать об этом МОК. Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы, но точно не президент МОК», — цитирует «Спорт-Экспресс» депутата Госдумы Дмитрия Свищёва.

Согласилась с ним и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала Баха заниматься своими делами, попутно поддержав Валиеву.

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребёнок, которого мы очень любим», — сказала Тарасова.