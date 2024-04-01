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Двукратная олимпийская чемпионка назвала мэра Парижа гадиной за слова о россиянах

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова высказалась относительно слов мэра Парижа Анн Идальго, заявившей, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
Двукратная олимпийская чемпионка назвала мэра Парижа гадиной за слова о россиянах
  • AP
  • © Sarah Meyssonnier

«Мэр Парижа — гадина, идиотка! Не подыскиваю слов других даже. Мне больно за парижан, французов, что у них такие неумные люди в руководстве», — сказала Иванова «Матч ТВ».

По словам прославленной спортсменки, чиновник, который ожидает в гости спортсменов из разных стран, не имеет права на подобного рода высказывания.

Иванова назвала такое поведение Идальго бескультурьем.

19 марта появилась информация, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. 

Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.

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