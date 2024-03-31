Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ
- РИА Новости
По словам телеведущего, мэр французской столицы врёт, поскольку отношение простых парижан к россиянам является достаточно тёплым и приветливым.
«Поэтому юрисдикция мэра Парижа на ОИ будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска. Я прошу Идальго не врать (в оригинале использован мат. — RT), а идти в жопу», — сказал Губерниев Sport24.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Журова заявила, что мэр Парижа подставила МОК своими высказываниями.