Журова — о словах мэра Парижа: она подставила МОК
- РИА Новости
«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она подставила МОК, который только заявил об отсутствии бойкота», — цитирует Журову ТАСС.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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