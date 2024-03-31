Журова — о словах мэра Парижа: она подставила МОК

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она подставила МОК, который только заявил об отсутствии бойкота», — цитирует Журову ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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