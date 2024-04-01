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Журова — об Олимпиаде: без россиян Парижу будет проще

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что если российские спортсмены не приедут на летние Олимпийские игры в Париж, то властям столицы Франции это будет выгодно.
Журова — об Олимпиаде: без россиян Парижу будет проще
  • AFP
  • © JOEL SAGET

По словам Журовой, такая ситуация стала возможной из-за того, что каждый преследует свои интересы.

«Они не хотят скандалов, проблем, они же понимают, что наверняка найдётся российский болельщик, который захочет прийти на соревнования с флагом. Без россиян им будет проще», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она добавила, что МОК обвиняет Россию в политизации Игр дружбы, однако «на самом деле жёстко политизированы их игры».

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Журова заявила, что мэр Парижа подставила МОК своими высказываниями.

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