Журова — об Олимпиаде: без россиян Парижу будет проще
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По словам Журовой, такая ситуация стала возможной из-за того, что каждый преследует свои интересы.
«Они не хотят скандалов, проблем, они же понимают, что наверняка найдётся российский болельщик, который захочет прийти на соревнования с флагом. Без россиян им будет проще», — приводит слова Журовой ТАСС.
Она добавила, что МОК обвиняет Россию в политизации Игр дружбы, однако «на самом деле жёстко политизированы их игры».
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Журова заявила, что мэр Парижа подставила МОК своими высказываниями.