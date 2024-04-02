Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины
- РИА Новости
«Получается, они заставляют людей с Украины следить за российскими атлетами и отчитываться об этом в МОК. Это разжигание межнациональной розни, удивительно слышать такое», — сказал Свищёв «Матч ТВ».
По его словам, Бах как минимум должен объяснить своё поведение, поскольку подобного рода высказывания недопустимы из уст президента МОК.
«Бах стравливает два братских народа в столь непонятной конфигурации», — добавил он.
Ранее стало известно, что Бах пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду.