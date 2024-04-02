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Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал откровенные заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему африканским функционером, заявил, что просил украинцев следить за россиянами в интернете.
Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины
  • РИА Новости

«Получается, они заставляют людей с Украины следить за российскими атлетами и отчитываться об этом в МОК. Это разжигание межнациональной розни, удивительно слышать такое», — сказал Свищёв «Матч ТВ».

По его словам, Бах как минимум должен объяснить своё поведение, поскольку подобного рода высказывания недопустимы из уст президента МОК. 

«Бах стравливает два братских народа в столь непонятной конфигурации», — добавил он. 

Ранее стало известно, что Бах пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду.

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