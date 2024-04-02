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Глава МОК пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригрозил африканским участникам Игр дружбы недопуском на Олимпийские игры в России.
Глава МОК пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду
  • AP

Бах в разговоре с разыгравшими его в роли африканского функционера пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что спортсмены из Африки, принимая участия в российских состязаниях, рискуют остаться без участия в Олимпиаде.

«Они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону», — сказал Бах в беседе с пранкерами.

Функционер добавил, что его «африканские собеседники» могли бы повлиять на ситуацию, используя свой авторитет.

«Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — добавил он.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.

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