Бах: спортсмены, которые поддерживают российское правительство, не примут участие в ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему российские спортсмены, поддерживающие своё правительство, не смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Те, кто поддерживают правительство, не могут принять участие. У нас есть социальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. Они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. И если спортсмен делает такие, то он не может принимать участие в Играх», — заявил Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.