Международная организация заявила о разных стандартах WADA в делах Валиевой и китайских пловцов

Международная организация Global Athlete заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило разные стандарты в делах российской фигуристки Камилы Валиевой и китайский пловцов.

«WADA утверждает, что не признаёт вины или халатности в этих случаях. Почему этот вывод освобождает от обязательного публичного раскрытия результатов?

В организме Валиевой была обнаружена небольшая концентрация триметазидина. Как и CHINADA, РУСАДА не обнаружило вины или халатности в этом деле, приняв объяснение Валиевой о том, что её дедушка использовал это вещество, а она случайно его проглотила. Однако WADA решительно обжаловало решение РУСАДА, в результате чего Валиеву дисквалифицировали. Почему к этим 23 спортсменам применялись другие стандарты?» — говорится в заявлении.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Леонова отреагировала на обвинения в адрес Валиевой в употреблении допинга.