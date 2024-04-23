Тарасова считает, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за враждебности к России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно отношения Всемирного антидопингового агентства (WADA) к делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребёнку. Русская значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», — цитирует Тарасову ТАСС.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.