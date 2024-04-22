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Логинова: WADA не ответило на вопрос, почему пловцов из Китая не отстранили

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала ситуацию вокруг китайских пловцов.
Логинова: WADA не ответило на вопрос, почему пловцов из Китая не отстранили
  • РИА Новости

«Мы приняли участие в пресс-конференции, внимательно изучаем имеющиеся материалы и доводы WADA, которые поясняют мотивы принятого решения, и, возможно, ему есть объяснение. Но основной вопрос остаётся открытым — почему спортсменов не отстранили на период разбирательства? Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано», — цитирует Логинову РИА Новости.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.

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