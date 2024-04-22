RT в Telegram
Подпишись

Банька: WADA не отправило дело китайских пловцов в CAS, так как проиграло бы его

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о том, почему организация не оправила дело китайских пловцов в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA не считает необходимым отправлять это дело в CAS. Мы делали это многократно, но считаем, что не должны делать это всё время. Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», — заявил Банька на пресс-конференции.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее международная организация заявила о разных стандартах WADA в делах Валиевой и китайских пловцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить