Банька: WADA не отправило дело китайских пловцов в CAS, так как проиграло бы его

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о том, почему организация не оправила дело китайских пловцов в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA не считает необходимым отправлять это дело в CAS. Мы делали это многократно, но считаем, что не должны делать это всё время. Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», — заявил Банька на пресс-конференции.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее международная организация заявила о разных стандартах WADA в делах Валиевой и китайских пловцов.