«Границы дозволенного совсем утеряны»: Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой

Этери Тутберидзе обвинила Татьяну Тарасову в клевете и потребовала от неё публичных извинений. Специалиста возмутило высказывание прославленной коллеги о возможной причастности к попаданию допинга в организм Камилы Валиевой. Между тем в WADA заявили, что не обладают информацией, подтверждающей эту теорию, а бывший хореограф фигуристки дал понять, что в противном случае весь тренерский штаб давно понёс бы наказание. В свою очередь, Елена Вайцеховская встала на защиту легенды и задалась вопросом, почему той нужно извиняться за озвучивание основополагающих вещей в спорте.

В отечественном фигурном катании фактически на ровном месте разгорелся очередной скандал. Татьяна Тарасова в комментарии по делу Камилы Валиевой выразила мнение, что ответственность за попадание запрещённого вещества в организм спортсмена лежит на тренере.

«Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул. Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — эмоционально заявила прославленный специалист в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

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Тарасова и раньше высказывала подобные мысли, а также прямо заявляла, что штаб Валиевой должен был взять вину за случившееся со спортсменкой на себя. По крайней мере, сама она поступила бы именно так, подчёркивала наставница, чьи воспитанники завоевали семь золотых медалей Олимпийских игр. Раньше Тутберидзе никак не комментировала адресованные ей слова, но на этот раз оказалась настолько возмущена, что не удержалась от ответа.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — написала Этери Георгиевна в своей социальной сети.

В тот же день генеральный директор WADA Оливье Ниггли в интервью AP сообщил, что в агентстве не располагают прямыми доказательствами того, что в деле Валиевой замешана Тутберидзе. Однако, по личному мнению функционера, вина за попадание триметазидина в организм российской фигуристки лежит на ком-то из её окружения, возможно, на «физиотерапевте» или «докторе».

«Поскольку выбор пал на то, чтобы принести в жертву спортсменку, а не обозначить, кто в действительности помогал ей принимать допинг, очевидно, что это дело отдаёт чем-то крайне неприятным», — заявил Ниггли.

Аналогичное мнение высказал и президент организации Витольд Банька. «Мы не считаем, что спортсменка принимала это вещество сама, по своей собственной инициативе. Она столкнулась с последствиями», — подчеркнул поляк.

Так или иначе слова Тарасовой и реакция Тутберидзе вызвали сильный резонанс. В защиту тренера Валиевой высказался бывший хореограф её команды Алексей Железняков. Он заявил, что будь у WADA какие-то доказательства против Тутберидзе, то весь штаб «давно бы утопили».

«Все отлично понимают, что девочки такого уровня стоят на жёстком допинговом контроле. Их на каждых соревнованиях мучают, они по несколько часов анализы сдают — это все знают. Что спортсмены, что тренеры прекрасно понимают, что к ним приковано пристальное внимание, тем более исходя из политической обстановки, где любой прокол на руку нашим «партнёрам». Конечно, у WADA нет никаких доказательств против Этери по делу Валиевой. Это ясно как божий день. Моё мнение остаётся тем же, что и ранее: девочку просто подставили», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Уверенность в непричастности тренерского штаба к нарушению антидопинговых правил выразили и в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — сказал ТАСС генеральный директор организации Александр Коган.

А Ирина Роднина, в свою очередь, отметила, что нельзя обвинять Тутберидзе, не имея конкретных фактов, подтверждающих её причастность к употреблению Валиевой запрещённого вещества.

«Доказательств, что Тутберидзе давала эту таблетку, нет. Да, она несёт ответственность, но обвинять только её мы не можем. У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны чёткие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств — это клевета. Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки Sport24.

Сама Тарасова заявила, что готова принести извинения Тутберидзе, если станут достоверно известны все обстоятельства дела Валиевой. Между тем обозреватель RT Елена Вайцеховская задалась вопросом, за что именно должна просить прощения Тарасова, «даже если из чисто конъюнктурных соображений она это сделает».

«Татьяна Анатольевна на самом деле сформулировала (и, как мне показалось, вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой) основополагающую в большом спорте вещь: спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, таблетку, микстуру никак иначе, кроме как из рук (или с одобрения) собственного тренера. Точно так же, как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав свою рекомендацию с тренером и не получив от него добро.

Могу ошибаться, конечно, но, думаю, реакция Этери связана и с этим тоже. Она и сама, как профессионал, могла бы повторить слова Тарасовой, если бы речь шла о другой спортсменке. Потому что с точки зрения спорта высших достижений это аксиома — правило, не требующее доказательств», — написала олимпийская чемпионка по прыжкам в воду в своём Telegram-канале.