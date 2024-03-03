Тутберидзе считает бессмысленным употребление допинга в случае Валиевой

Российский тренер Этери Тутберидзе высказалась о дисквалификации своей ученицы Камилы Валиевой за употребление допинга.

«Что там нужно было сделать — выше прыгнуть или больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше», — сказала Тутберидзе в интервью для телеканала NHK.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Тутберидзе призналась, что Валиева имеет проблемы с лишним весом.