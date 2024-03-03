Тутберидзе призналась, что Валиева имеет проблемы с лишним весом

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о недостатках своей ученицы фигуристки Камилы Валиевой.

«Первое — Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. И второе — тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила Тутберидзе в интервью NHK.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.