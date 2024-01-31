Тарасова — о деле Валиевой: к ситуации с Камилой и сама Тутберидзе причастна

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе не должна складывать с себя ответственность в допинговом деле своей ученицы Камилы Валиевой.

«Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

При этом, по словам титулованного тренера, в аналогичной ситуации она, конечно же, взяла бы часть вины на себя.

«Не даю оценку действиям Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребёнка. Это выглядит единственно правильным решением», — заключила Тарасова.

Немногим ранее Тутберидзе подвергла критике действия адвокатов Валиевой, которые не смогли защитить 17-летнюю фигуристку в суде.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.