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Тутберидзе призвала родителей поддерживать детей в фигурном катании

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что родители должны поддерживать детей в фигурном катании.

«Я уже сказала детям, чтобы они вкладывали души в то, что они делают. Родителям надо поддерживать детей в фигурном катании, а детям с любовью заниматься, слушать и уважать своих тренеров, — приводит слова Тутберидзе РИА Новости.

8 марта Тутберидзе и фигуристка Александра Трусова провели мастер-класс по фигурному катанию на территории «РЖД Арены» в Москве.

Ранее Тутберидзе заявила, что считает бессмысленным употребление допинга в случае с фигуристкой Камилой Валиевой.

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