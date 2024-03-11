Ответ Ягудина критикам, пуанты Косторной и рассказ Туктамышевой о преследовании: что обсуждают в мире фигурного катания

Алексей Ягудин ответил Андрею Мозалёву на его критику судейства турнира «Русский вызов». В широкий прокат вышел документальный фильм о Романе Костомарове «Рождённый дважды», в котором рассказывается история его борьбы за жизнь. ISU оставил Камилу Валиеву в международном пуле тестирования и будет проверять её на допинг в течение всего срока дисквалификации. Елизавета Туктамышева рассказала о преследовании со стороны незнакомого мужчины, а Александр Галлямов получил обратно украденные автомобильные номера. Тем временем Алёна Косторная вернулась к тренировкам и решила освоить балетные па на пуантах. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Ответ Ягудина критикам

Самой обсуждаемой темой последних дней стали итоги «Русского вызова» и вторая подряд победа Алексея Ягудина. Недовольство судейством высказали не только фанаты, расстроенные поражением своих любимцев, но и некоторые фигуристы. В частности, Андрей Мозалёв призвал включить в состав жюри турнира специалистов по фигурному катанию, а Даниил Самсонов посетовал на несоблюдение регламента.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити с иронией отнёсся к этим пересудам и даже с удовольствием подлил масла в огонь. Так, на следующий день после турнира он показал в Telegram-канале фотографию в постели с двумя призами «Русского вызова».

«С добрым утром. Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания. А в каких там числах «Русский вызов — 2025»?» — подписал снимок 43-летний фигурист, добавив, что ему нет дела до хейтеров.

Он ответил и Мозалёву, опубликовав видео своего проката под строки из стихотворения Роберта Рождественского «Наступит время, сам поймёшь, наверное...».

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймёшь...» — заявил Ягудин.

«Рождённый дважды»

В минувшие выходные в широкий прокат вышел документальный фильм о Романе Костомарове «Рождённый дважды». Картина посвящена трагическим событиям, с которыми олимпийский чемпион и его семья столкнулись в январе прошлого года.

«Создатели фильма сумели показать ужасающий драматизм сюжета через очень простые слова, действия, прикосновения. Нет ни одной видимой попытки усилить накал трагедии, но как раз поэтому фильм пробирает до костей. В каких-то местах ты смеёшься вместе с героями (и таких моментов в фильме немало), и тут же тебя запоздалой волной накрывает реальность», — поделилась впечатлениями от фильма обозреватель RT Елена Вайцеховская.

Также по теме Экскурсия Загитовой, беременность Волосожар и катание Костомарова на сноуборде: что обсуждают в мире фигурного катания Камила Валиева сообщила о планах продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации и побороться за олимпийское золото, а Алина...

А сам Костомаров на премьере в очередной раз подчеркнул, какую огромную роль в его возвращении к жизни сыграла Оксана Домнина.

«Я знал, что такое любовь. Но что такое настоящая любовь, я понял только в той ситуации, в которую попал. Твой любимый человек всегда с тобой, и он говорит: «Я пройду с тобой этот путь, как бы сложно ни было. Я всегда буду с тобой». Жена в тысячу раз больше переживала, чем я. Я несколько месяцев был в коме, все страсти легли на её плечи, на всех близких — мамы, родственников, родных. Дети сильно переживали. Но мне было проще. Сложность ситуации я понял, только когда пришёл в себя и мне сказали, что нужны операции», — поделился фигурист.

По словам Домниной, съёмки в фильме помогли её мужу в психологическом плане: за работой у него не было времени погружаться в тяжёлые мысли обо всех сложностях, которые на него свалились.

«Да, Роман задумывался, грустил, переживал, плакал — разное было. Но общая занятость помогала морально восстановиться», — отметила фигуристка.

Илья Авербух, в свою очередь, признался, что картина, несмотря на описываемые события, получилась нетяжёлой.

«Ты видишь живых людей, их эмоции, сопереживаешь им. Одна из редких картин документального кино, которые хочется ещё раз пересмотреть. Бесспорно, Костомаров — это пример духа и воли. Мне приятно, что в фильме сделан большой акцент на Оксану Домнину. Она символ любви во всей её многогранности», — заметил продюсер и хореограф.

РИА Новости

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Тестирование Валиевой

Камила Валиева призналась, что хотела бы попробовать свои силы в кино, и рассказала, что даже проходит кастинги для различных проектов. У фигуристки уже был опыт съёмок в документальном фильме RTД «Спасибо, родная!», который рассказывает о современной России и её гражданах. Между тем стало известно, что Международный союз конькобежцев продолжит проверять чемпионку мира среди юниоров на допинг и во время дисквалификации. Её имя осталось в международном пуле тестирования. У многих фанатов это сообщение вызвало недоумение, но эксперты объяснили ситуацию.

«Она всё так же подчиняется антидопинговым правилам... По общим правилам, если спортсмен находится в пуле тестирования, то его надо проверять минимум три раза в год. Тут зависит от возможностей антидопинговой организации и от статуса спортсмена. Чем выше статус, тем больше желание контролировать его. С учётом того что у Камилы осталось два года дисквалификации, наверное, логично, что они её оставили в пуле тестирования. Она будет оставаться там до самого выхода, если только не заявит о завершении спортивной карьеры», — приводит слова спортивного юриста Анны Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Между тем не все верят, что Валиевой удастся вернуться в спорт после длительного перерыва.

«Без тренировок на льду держать себя в форме невозможно. И альтернативу ледовым тренировкам придумать невозможно, потому что если бы это было так, то, я думаю, каждый второй спортсмен так бы и поступал. Возвращение Камилы на соревновательный лёд — это очень сложная задача для неё. Лично я в это не очень верю», — призналась «Газете.Ru» российский тренер Катарина Гербольдт.

РИА Новости

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Стиль Трусовой

Александра Трусова провела насыщенные выходные. В Международный женский день вице-чемпионка пекинской Олимпиады приняла участие в мастер-классе для юных фигуристов на арене «Локо-лёд». Она поделилась секретами исполнения основных элементов, а под занавес исполнила свой коронный кантилевер, вызвав бурный восторг всех присутствующих, в особенности ведущего мероприятия Дмитрия Губерниева.

«Наша королева», — прокомментировал телеведущий её выступление и, опустившись на одно колено, вручил Александре букет.

Также по теме «Я не кукла»: Трусова записала вторую песню, на этот раз с Самоделкиной Александра Трусова вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной презентовала песню «Я не кукла», которая стала вторым синглом...

После мастер-класса спортсменка сфотографировалась с участниками мероприятия и раздала десятки автографов, а уже на следующий день отправилась в Санкт-Петербург в компании Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной. В ожидании турнира шоу-программ «Русский вызов» девушки отправились на экскурсию по городу в карете.

«Вживаюсь в образ Золушки», — заявила Трусова, которая исполнит главную роль в одноимённом шоу Евгения Плющенко, запланированном на декабрь. Девушки пошутили, что для полноты картины им не хватает туфельки — все трое были в кроссовках. Кстати, в новом интервью на Okko Александра рассказала о своих предпочтениях в одежде. По словам фигуристки, она не следит за модными тенденциями и одевается по собственному вкусу, а у обуви отдаёт предпочтение плоской подошве, хотя ей нравится женский образ на высоких каблуках. Цветовую гамму Трусова выбирает в зависимости от настроения, но в повседневной жизни предпочитает тёмные тона — чёрные или серые. Кроме того, спортсменка любит большие сумки.

«В моей сумке можно найти всё что угодно. Основное, конечно, паспорт, карточки, мини-набор косметики, наушники, ключи от дома. Аптечка всегда в сумке. Все, кто хорошо меня знает, знают, что у меня есть на все случаи жизни таблетки. Обычно там ещё собачий поводок. Печать я обычно ношу, чтобы ставить, когда подписываешься. Резинки, шпильки — всё всегда есть с собой», — поделилась Александра.

Мнение Слуцкой

После пекинской Олимпиады прошло уже больше двух лет, однако по сей день в среде фигурного катания возвращаются к истерике, которая случилась после завершения турнира одиночниц у Александры Трусовой. Поделилась своим мнением об этом и Ирина Слуцкая, которая, как никто другой, может понять эмоции воспитанницы Этери Тутберидзе, так как сама остановилась в шаге от золота на Играх 2002 года, а Турин-2006 завершила с бронзой. По мнению двукратной чемпионки мира, операторы не должны были снимать Александру в такой сложный для неё момент.

«Многие ищут хайпа, как модно говорить: «Какой я молодец, что слил это в сеть! Я крутой — поймал такой момент!» Доходит до того, что люди на похоронах снимают. Ребят, есть вещи, которые не надо делать. Когда кому-то нехорошо, когда люди в состоянии аффекта не контролируют эмоции — зачем вы туда лезете? Лучше подойдите, отведите в сторону, спрячьте человека. Пускай выплачется, выскажется, пусть это всё выйдет. Так что нужно было бы подойти к Трусовой, обнять, закрыть в комнатке, побыть с ней. А уже потом, когда немного придёт в себя, вывести в микст-зону. Но мы же знаем, что сразу, как коршуны, налетают с телефонами, камерами», — посетовала Слуцкая в интервью Алле Шишкиной в шоу «Без воды».

Ирина отметила, что тренер Жанна Громова всегда оберегала Александру от подобных ситуаций и в большой команде Тутберидзе кто-то тоже должен был взять на себя эту роль.

«Там большой штаб — думаю, были люди. Да, сложно, когда у тебя несколько спортсменов и ты не успеваешь, разрываешься: где-то победа, где-то трагедия и поражение. В общем, трудно сказать, кто именно должен был помочь Трусовой, но кто-то всё-таки должен был», — считает бывшая фигуристка.

Преследователь Туктамышевой

Елизавета Туктамышева побывала в гостях у Евгении Медведевой на шоу «БеС комментариев» и поделилась историей о том, как подвергалась преследованию фаната. По словам экс-чемпионки мира, мужчина несколько дней караулил её возле дома.

«Я выходила — он шёл за мной, чуть ли не убегала от него! Он предлагал мне куда-то уехать вместе, говорил, что он меня в аквапарк отвезёт... Не знаю, что он думал. Мне пришлось звонить менеджеру, чтобы она как-то разрулила эту ситуацию, потому что реально страшно было. Я выхожу из дома, а тут мужик этот стоит — фиг знает, что может случиться. Ему в итоге написали письмо, что если это продолжится, то мы можем подать в суд. И он отстал», — рассказала Елизавета.

Сама Медведева тоже вспомнила о преследователе. В её случае мужчину не остановили предупреждения о последствиях — его задержали и поместили в психиатрическую больницу.

«Где он сейчас, я не знаю. Надеюсь, что не среди нас», — отметила Евгения.

РИА Новости

© Александр Вильф

Кроме того, девушки затронули тему казусов с костюмами фигуристок во время выступлений, когда случайно оголялась грудь. Туктамышева призналась, что с ней такое тоже бывало, однако она не слишком переживает из-за подобных происшествий.

«Мы все ходили когда-то в арт-галереи, мы все видели картины. Мы видим искусство постоянно в полуобнажённом виде, картины голых женщин, в прозрачных накидках. Я не вижу в этом вообще ничего плохого. Если у меня случались какие-то казусы... Я же не специально так сделала. Ну бывает», — отметила Елизавета.

Сюрприз для Галлямова

Ещё накануне Кубка Первого канала Александр Галлямов лишился номеров на автомобиле. Фигурист приехал на жеребьёвку турнира в Севкабель Порт в Санкт-Петербурге и по окончании мероприятия обнаружил пропажу.

«Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера… На самом деле этот случай придал особый шик сегодняшнему дню. Нашедшему номера (или тому, кто их нашёл раньше, чем я потерял) с удовольствием подпишу их на память. Никаких негативных эмоций. Такое бывает», — написал тогда экс-чемпион мира в своём Telegram-канале.

Вероятно, воры тоже пользуются соцсетями, потому что спустя несколько дней украденные номерные знаки вернулись к законному владельцу.

«Обычно мы просим выкуп, но тут другое дело. Гладкого льда», — говорилось в приложенной записке.

Тренировки Косторной

Алёна Косторная, которая в середине февраля перенесла операцию на плече, вернулась к тренировкам. Об этом фигуристка рассказала в своём Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор, поэтому я выхожу на лёд и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — написала экс-чемпионка Европы.

Ранее Косторная говорила, что от серьёзных нагрузок ей нужно воздерживаться в течение полугода. Она подчеркнула, что не форсирует восстановление и чётко следует рекомендациям врачей.

Пока рука требует бережного отношения, фигуристка решила освоить балетные па и встала на пуанты. Первые занятия оказались совсем не безболезненными — Алёна в кровь стёрла левую ступню. Но от тренировок не отказалась. Напротив, повреждение дало ей возможность лучше отработать упражнения на правой ноге, которые плохо получались.

«С правой ногой я очень долго мучилась: делала развивающие упражнения, закачку, много всего. И с мыслью о том, что правая нога слабая и ненадёжная, я продолжала её мучить и по возможности избегать подъёмов на ней. Так было до начала этой недели, когда я сняла пуант с левой ноги вместе с кожей. Пришлось работать исключительно на правой. И каково же было моё удивление, когда в итоге на ней удалось сделать практически все упражнения! Да, было сложнее. Да, было страшнее. Да, было неудобно. Но я смогла! Вывод из всей моей истории — страх и неуверенность только в вашей голове, на деле нужно идти и работать, пробовать, делать. И тогда результаты не заставят себя ждать», — поделилась наблюдениями Косторная.