Щербакова, Трусова и Валиева посетили турнир «Русский вызов»
- РИА Новости
Валиева, отбывающая дисквалификацию, попала в трансляцию соревнований. Щербакова и Трусова вместе наблюдали за программами фигуристов.
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ.
На второй позиции расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.
Ранее сообщалось, что Костомаров и Домнина выступили на турнире шоу-программ вне конкурса.