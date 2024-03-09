Щербакова, Трусова и Валиева посетили турнир «Русский вызов»

Фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева присутствовали на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Валиева, отбывающая дисквалификацию, попала в трансляцию соревнований. Щербакова и Трусова вместе наблюдали за программами фигуристов.

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ.

На второй позиции расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее сообщалось, что Костомаров и Домнина выступили на турнире шоу-программ вне конкурса.