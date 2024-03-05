Экскурсия Загитовой, беременность Волосожар и катание Костомарова на сноуборде: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева сообщила о планах продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации и побороться за олимпийское золото, а Алина Загитова посетила буровую вышку в Альметьевске. Татьяна Волосожар рассказала болельщикам о новой беременности, а Роман Костомаров прокатился на сноуборде в Сочи. Анна Щербакова не примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отпраздновали четырёхлетнюю годовщину. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Щербакова пропустит «Русский вызов»

Стал известен состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов». Как отметили организаторы, в связи с огромным количеством заявок им пришлось увеличить количество номеров — вместо запланированных 18 их будет 23. Кроме того, сформирована пятёрка запасных. Если рокировки не потребуются, эти программы зрители тоже обязательно увидят, но вне конкурса.

Обратило на себя внимание отсутствие в заявке Алины Загитовой и Анны Щербаковой, выступавших в прошлом году. Обладательнице золотой медали ОИ не позволяет кататься травма. А вот её коллега объяснила свой вердикт «плотным графиком». Не оказалось в списке и действующей чемпионки страны Аделии Петросян и её товарищей по тренерской группе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Из действующих фигуристов на турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге, выступят Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Софья Муравьёва, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Анна Фролова, Ксения Синицына, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Кроме того, зрители увидят на льду новую пару танцоров — Василису Кагановскую и Максима Некрасова.

Вновь включится в борьбу триумфатор прошлогоднего «Русского вызова» Алексей Ягудин, а компанию среди ветеранов ему составят Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин. Именно супругу Романа Костомарова с партнёром называют главными фаворитами состязаний. По мнению фанатов фигурного катания, жюри не сможет остаться беспристрастным в оценке пары, учитывая всё то, что пришлось пережить семье олимпийского чемпиона Турина за прошедший год.

При этом поклонники с нетерпением ждут возможности снова увидеть в деле и спортсменов, завершивших карьеру (или поставивших её на паузу) не слишком давно. Это Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Станислава Константинова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Есть идея, есть постановщики, есть и костюм, и атрибутика номера. Ставить начнём сразу после Кубка Первого канала. Главное — имеется понимание, как перенести нашу идею на лёд», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».

Анна Щербакова

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Загитова клонировала дерево

Как отметила Загитова, у неё много активностей за пределами льда. Девушка готовится к открытию своей школы в Казани, поэтому частенько наведывается на малую родину. Она побывала на открытии Игр Будущего, а также посетила буровую вышку в Альметьевске в качестве амбассадора «Татнефти». Фигуристке выдали спецодежду, каску и показали работу буровиков, которая произвела на неё неизгладимое впечатление.

«Раскрываю вам профессию, которую осваиваю. Конечно, она мне тяжело даётся, потому что буровики занимаются сложной мужской работой, поэтому девушкам тут нет места. Тем не менее, я приехала посмотреть, как всё это устроено. Настоящие мужчины тут работают», — поделилась Алина в своём Telegram-канале.

Также Загитова побывала в Высшей школе нефти и заглянула в одну из биолабораторий нефтяной компании, где приняла участие в мастер-классе по клонированию дерева. Эксперимент прошёл успешно, и теперь у спортсменки есть собственный росток триплоидной осины. Фигуристка планирует наблюдать за тем, как созданный её руками саженец будет расти и развиваться.

Худайбердиева и Базин отметили годовщину

29 февраля Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отпраздновали четырёхлетнюю годовщину создания своей танцевальной пары. Специально к памятной дате партнёрша поделилась подробностями того, как проходили их первые совместные пробы. История оказалась в какой-то степени детективной. По словам Елизаветы, она тайно поехала в Тольятти к Егору, от которого поступило предложение объединиться в дуэт.

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«На московских катках слухи и фотографии разлетелись бы ещё до нашего выхода на лёд. А мы абсолютно не понимали, хорошо ли будем смотреться вместе, удобно ли будет. Помню, как меня встречал у служебного входа Валентин Кузяев и мы, как спецагенты, бежали с чемоданом в тренерскую, чтобы меня никто не видел. Смешная история, в общем», — цитирует Худайбердиеву «Матч ТВ».

Также фигуристка отметила, что скатывание проходило весьма непросто, но постепенно они с молодым человеком поняли и приняли друг друга «со всеми очевидными плюсами и безусловными минусами». К тому же оба изначально вставали в пару с заделом не на один олимпийский цикл, поэтому были настроены на продолжение совместной работы. Кроме того, бывшая чемпионка России дала совет фигуристам, которые только-только объединяются в дуэт.

«Относитесь серьёзно к тому, что вы заключаете «договор» кататься вместе. Примите тот факт, что, возможно, ваши ожидания разобьются о скалы банального невезения. Всякое ведь может быть. И самое главное, сядьте вдвоём и поговорите. Без родителей, тренеров и прочих людей. Проговорите все свои обязательства и категорические «нет» в работе. Разговор. Словами через рот. Это важно», — подчеркнула Худайбердиева.

Советом Елизаветы способны воспользоваться в том числе Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые объединились в октябре прошлого года. Дуэт, тренирующийся под руководством Анжелики Крыловой, впервые предстал перед публикой во время «Кадетского бала на льду» на московском ГУМ-Катке.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

РИА Новости

© Александр Вильф

Валиева намерена побороться за олимпийское золото

Камила Валиева в интервью для документального фильма японского канала NHK рассказала о своих планах на продолжение спортивной карьеры. Фигуристка, дисквалифицированная до конца декабря 2025-го, намерена ещё раз побороться за олимпийское золото.

«Конечно же, по спортивным достижениям нужно стараться быть так же на высоте, так же хорошо выступать, выигрывать соревнования. Олимпийское золото, конечно, хочется получить и завоевать. Но я очень хочу максимально разные образы показывать на льду, чтобы они были и трогательные, и моментами где-то смешные, и какие-то более строгие», — приводит слова девушки ТАСС.

Пока же Камиле запрещено участвовать в соревнованиях и тренироваться за счёт государства. Долгое время оставалось непонятным, можно ли фигуристке выступать в коммерческих ледовых шоу. Но, судя по её заявлению во время Всемирного фестиваля молодёжи, этот вопрос получил положительный ответ.

«Мы сейчас разрабатываем интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини исполню я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня. Приедут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, всё это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас всё получится», — отметила Валиева.

Также подопечная Этери Тутберидзе призналась, что произошедшее на Олимпийских играх в Пекине заставило её пересмотреть своё отношение к спортивным ритуалам.

«В олимпийский сезон у меня был ритуал — выйти на лёд с левой ноги, провести определённую разминку. Но после ты понимаешь, что не всё в твоей жизни зависит от ритуалов и не нужно преувеличивать их значение. Потом уже находишь поддержку не в них, а внутри себя», — подчеркнула фигуристка.

РИА Новости

Воспоминания ученицы Тутберидзе

Тем временем, Анастасия Курявина-Кучук, одна из первых учениц Тутберидзе, рассказала о временах, когда занималась под руководством прославленного тренера. Их совместная работа началась в 1998-м, когда специалист только получила работу во дворце спорта «Серебряный». Как вспоминает бывшая фигуристка, её перевели к специалисту вместе с Полиной Шелепень. По словам Анастасии, Этери Георгиевна запомнилась ей как очень эмоциональный человек с безумной энергетикой на льду.

«Её всегда было слышно и видно. Мы её боялись. Если честно, до сих пор побаиваюсь. Не в том смысле, что она обидит, а, знаете, как бывает… трепетное волнение перед человеком! Но что важно — Этери Георгиевна нас любила. Всех своих спортсменов безумно любила, искренне и щедро. Она помогала нам в разных ситуациях, в том числе вне спорта. У меня как-то случилась беда: попала в серьёзную аварию. Так тренер поддерживала и морально, и материально», — поделилась Курявина-Кучук.

Она также заявила, что всегда относилась к тренеру как ко второй маме — с любовью и уважением.

«Она постоянно находилась, рядом, ездила на все соревнования, настраивала и мотивировала меня. Поддерживала и её мама — Этери Петровна. Да, Этери Георгиевна строгая, жёсткая, требовательная. В этом плане она всегда держала образ, чтобы мы оставались в тонусе. Но я понимаю, что всё ради нашего же блага», — подчеркнула бывшая воспитанница Тутберидзе.

Тренер Этери Тутберидзе на тренировке перед соревнованиями

© Владимир Песня

Волосожар сообщила о беременности

Татьяна Волосожар недавно сообщила поклонникам радостную новость: они с Максимом Траньковым ждут рождения третьего ребёнка. В семье олимпийских чемпионов уже подрастают дочь Анжелика и сын Теодор. Бывшая фигуристка делится в социальных сетях подробностями протекания новой беременности. В частности, по её словам, каждое ожидание малыша проходило по-разному.

«Во-первых, с Анжеликой у меня не было токсикоза, но с Теодором и сейчас пришлось помучиться. Во-вторых, каждый раз тянет на совсем разные продукты. В первую беременность хотелось мандаринов. Не знаю, сколько я их вообще тогда съела. Во вторую постоянно хотелось сладкого! Я за всю жизнь столько шоколадок не съела, сколько тогда. А теперь мне хочется всё красное: помидоры, малину, яблоки и т. д», — написала Татьяна на своей страничке.

При этом она подчеркнула, что старается внимательно относиться к своему рациону. По признанию Волосожар, сбрасывать вес после родов очень трудно, поэтому лучше его не набирать вообще.

«Следить за дефицитами под контролем врача, поскольку может тянуть на какие-то продукты именно из-за этого. Ну и сохранять баланс в питании всех важных микроэлементов и лишний раз находить в себе силы отказаться от ненужного», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Кроме того, она в шутку поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они определить пол будущего ребёнка по форме животика. И большинство фанатов сошлись во мнении, что она ждёт мальчика.

Фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар с дочерью Анжеликой на соревнованиях по фигурному катанию на Кубок Первого канала.

© Александр Вильф

Костомаров занялся экстремальным спортом

Между тем, Роман Костомаров продолжает радовать болельщиков. На днях он сумел добиться нового важного успеха — на протезах ног прокатился на сноуборде. Олимпийский чемпион выложил в социальных сетях ролик, где он аккуратно съезжает с горы в Сочи под присмотром инструктора.

«Всем привет! Ура, я на сноуборде! Было непросто, но у меня получилось… И у Вас всё получится! Всем здоровья!», — подписал пост он.

А позже бывший фигурист выступил на марафоне общества «Знание», в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Там он рассказал, что на занятия спортом, несмотря на инвалидность, его мотивирует семья.

«Я не тот человек, который лежит на диване — привык двигаться и заниматься экстремальными вещами. Я не вернусь домой, пока не встану на ноги. Сказал об этом себе, ещё будучи в больнице. Я несколько месяцев пахал, чтобы встать на протезы и приехать домой на них. Это, видимо, спортивный стержень, который заложен во мне», — цитирует Костомарова ТАСС.