Валиева поблагодарила Путина за поддержку

Валиева поблагодарила Путина за поддержку

Российская фигуристка Камила Валиева заявила на Всемирном фестивале молодёжи, что оказанная президентом России Владимиром Путином поддержка во время церемонии открытия Игр Будущего в Казани дорогого стоит.

«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за поддержку, внимание и возможность присутствовать на открытии Игр Будущего. Это дорогого стоит», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

Фигуристка заявила, что, говоря об Играх Будущего, хочется порадоваться за Россию.

«Мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту, совместив всё это», — подытожила она.

Игры Будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Ранее Валиева заявила, что примет участие в ледовом шоу в Китае.