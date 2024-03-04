Валиева поблагодарила Путина за поддержку
Российская фигуристка Камила Валиева заявила на Всемирном фестивале молодёжи, что оказанная президентом России Владимиром Путином поддержка во время церемонии открытия Игр Будущего в Казани дорогого стоит.
«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за поддержку, внимание и возможность присутствовать на открытии Игр Будущего. Это дорогого стоит», — приводит слова Валиевой РИА Новости.
Фигуристка заявила, что, говоря об Играх Будущего, хочется порадоваться за Россию.
«Мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту, совместив всё это», — подытожила она.
Игры Будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта.
Ранее Валиева заявила, что примет участие в ледовом шоу в Китае.