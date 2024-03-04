Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае
«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае, в котором роль главной героини на льду катать буду я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня», — цитирует Валиеву ТАСС.
По словам фигуристки, в шоу примут участие танцоры, артисты и музыканты.
«Надеюсь, у нас всё получится. Будет ли шоу только в Китае? Нет», — сказала она.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.