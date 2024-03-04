RT в Telegram
Подпишись

Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала журналистам на Всемирном фестивале молодёжи, что примет участие в ледовом шоу в Китае.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае, в котором роль главной героини на льду катать буду я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня», — цитирует Валиеву ТАСС.

По словам фигуристки, в шоу примут участие танцоры, артисты и музыканты.

«Надеюсь, у нас всё получится. Будет ли шоу только в Китае? Нет», — сказала она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить