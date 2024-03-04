Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала журналистам на Всемирном фестивале молодёжи, что примет участие в ледовом шоу в Китае.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае, в котором роль главной героини на льду катать буду я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня», — цитирует Валиеву ТАСС.

По словам фигуристки, в шоу примут участие танцоры, артисты и музыканты.

«Надеюсь, у нас всё получится. Будет ли шоу только в Китае? Нет», — сказала она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.