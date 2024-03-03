Победа Базылюк, прыжки Лазарева с Федотовым и слёзы Садковой: как завершился Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге

Команда Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Вторым стал коллектив Елизаветы Туктамышевой, а третьим — Алины Загитовой. В танцах на льду лучший результат в произвольной программе показали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, а в соревнованиях спортивных пар — Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. У девушек 12-летняя Маргарита Базылюк набрала на два балла больше чемпионки России Аделии Петросян, а у мужчин-одиночников победу праздновал Даниил Самсонов. Он чисто исполнил три квада и оказался сильнее юниоров Льва Лазарева и Арсения Федотова.

Кубок Первого канала продолжился в воскресенье произвольными программами фигуристов. Однако начались соревнования с конкурса капитанов, который анонсировался как нечто безумно интересное. По факту же всё вновь, как и днём ранее, свелось к формату весёлых стартов.

Анне Щербаковой (синие), Алине Загитовой (белые) и Елизавете Туктамышевой (красные) сначала вместе с командами нужно было преодолеть полосу препятствий, затем на скорость отвечать на вопросы про спортсменов и собирать со льда мягкие игрушки. Причём олимпийская чемпионка Пекина, которая относительно недавно перенесла операцию на ноге, по рекомендации врачей не могла принимать участие в двух из трёх испытаний — её заменила полная тёзка из танцев на льду.

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Ещё одно действо, которое было создано для развлечения зрителей в перерывах между выступлениями фигуристов, — челлендж с болельщиками. Фанаты отвечали на вопросы про спортсменов, шнуровали на скорость коньки, а также поиграли с капитанами команд в «Крокодила». Всё это, безусловно, имеет право на существование, однако показалось странным начислять за подобные конкурсы очки в зачёт коллективов. Ведь спортсмены за первое место получали приз в размере 10 млн рублей.

Непосредственно соревнования фигуристов открыли танцоры. В произвольной программе не было равных белым Софье Леонтьевой и Даниилу Горелкину, которые в очередной раз показали свою яркую «Белоснежку и охотника». Они получили от судей на шесть баллов больше, чем Екатерина Миронова и Евгений Устенко, впечатлившие интересной низкой поддержкой. Софья Шевченко и Андрей Ежлов также выступили без явных недочётов, однако пока ребята уступают соперникам в мастерстве, поэтому принесли синим только восемь баллов.

А вот в соревнованиях спортивных пар уже не обошлось без ошибок. Невезение команды Туктамышевой, начавшееся накануне неудачей Софьи Муравьёвой и «бабочками» Матвея Ветлугина, продолжилось и в воскресенье. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выполнили хорошую подкрутку и параллельный каскад, но затем допустили помарку на сальхове. Выбросы и вовсе подвели фигуристов: партнёрша с обоих упала. Так что в итоге дуэт занял последнюю строчку.

Выступление Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука также получилось неидеальным. Судьи заминусовали паре риттбергер, во время исполнения которого партнёр коснулся рукой льда. В итоге произвольную программу выиграли синие Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Они уверенно выполнили все элементы и оставили очень приятное впечатление.

Ещё более драматично и неожиданно сложились выступления одиночников. У девушек победила стартовавшая первой Маргарита Базылюк: 12-летняя ученица Этери Тутберидзе с лёгкостью исполнила триксель, квад-сальхов и два четверных тулупа — в каскадах с ойлером и без него.

После такой мощной заявки на первое место остальным девушкам пришлось тяжело психологически. Алиса Двоеглазова не справилась с первым прыжком ультра-си, однако затем собралась и прыгнула два квад-тулупа. Тем не менее судьи поставили ей на 14 баллов меньше.

Не сумела подтвердить статус сильнейшей фигуристки страны и чемпионка России Аделия Петросян. Она только со второй попытки исполнила четверной флип, первая закончилась «бабочкой». А далее прыгнула тулуп, но этого оказалось недостаточно, чтобы обойти Базылюк.

Вновь попробовала исполнить четверной прыжок Алина Горбачёва. Пока на соревнованиях квады у девушки не получаются. Не стал исключением и Кубок Первого канала. Она не сумела приземлить сальхов, а во второй половине программы неожиданно упала с тройного лутца и в итоге заняла только шестое место.

Ненамного лучше выступила и Дарья Садкова из синей команды. Девушка очень разволновалась и после падения с квад-тулупа зачем-то сдвоила тройной флип, а потом и вовсе забыла про один из каскадов. После выступления она не сдержала слёз, её успокаивали всей командой.

Лидия Плескачёва оставила приятное впечатление, исполнив два трикселя. В отсутствие Туктамышевой на соревнованиях сегодня такое увидишь нечасто, однако обойти учениц Тутберидзе фигуристка не смогла, заняв только четвёртое место. Интересно, что в плане результатов для команд женская произвольная программа неожиданно оказалась самой равной: все три коллектива заработали по 15 очков.

Таким образом, всё решалось в соревнованиях мужчин. И здесь также не обошлось без сюрпризов. Пётр Гуменник, только восстановившийся после болезни, явно не набрал форму. Он упал с трикселя и с трудом удержался при приземлении квад-лутца: пришлось коснуться рукой льда. В итоге спортсмен заработал непривычно низкие для себя 178,36 балла.

Увы, не смог собраться на прокат и Марк Кондратюк, который был великолепен на Спартакиаде. Воспитанник Светланы Соколовской не справился с первым же элементом ультра-си. А затем с трудом спас и следующий квад-сальхов. Далее он откатал чисто и обошёл Гуменника, но не попал даже в тройку.

Безусловно, покорили зрителей юниоры Арсений Федотов и Лев Лазарев, представлявшие команду Туктамышевой. Парни просто летали по льду, исполняя очень сложный контент с тремя квадами. Оба набрали больше 192 баллов, расположившись друг за другом в таблице. И только синий Даниил Самсонов сумел обойти дерзкую молодёжь. Пожалуй, впервые в сезоне он выдал чистейший прокат, исполнив столь же сложный прыжковый набор, что и соперники. Однако судьи оценили его выше на пять баллов за другие элементы.

Таким образом, Самсонов выиграл произвольную программу и принёс своему коллективу победу во всём Кубке Первого канала. Команда Щербаковой набрала 129 очков, у красных Туктамышевой — 121, у белых Загитовой — 120.

Теперь жителей Санкт-Петербурга ждёт ещё одно яркое событие — турнир шоу-программ, который состоится на следующей неделе.