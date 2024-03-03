Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд
- РИА Новости
«Ура... я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось... И у вас всё получится. Всем здоровья», — написал спортсмен в Telegram-канале.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов назвал Костомарова героем.