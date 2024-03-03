Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, как он катается на сноуборде.

«Ура... я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось... И у вас всё получится. Всем здоровья», — написал спортсмен в Telegram-канале.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов назвал Костомарова героем.