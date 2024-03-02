Победа Дикиджи, прощание Самарина и невезение Туктамышевой: чем запомнились короткие программы на Кубке Первого канала

Команда Анны Щербаковой захватила лидерство после коротких программ на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Вторым идёт коллектив Алины Загитовой, третьим — Елизаветы Туктамышевой. Максимальное количество очков своим командам принесли Владислав Дикиджи, сумевший опередить Евгения Семененко, и Ксения Синицына, чья основная конкурентка Софья Муравьёва упала с тройного лутца. В танцах на льду даже с ошибкой победили Александра Степанова и Иван Букин, а в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала, который в текущем сезоне проходит в новом формате. На этот раз фигуристы путём жеребьёвки были разделены на три команды: их капитанами стали Алина Загитова (белые), Анна Щербакова (синие) и Елизавета Туктамышева (красные).

Правда, слово «жеребьёвка» в данном случае, наверное, не совсем уместно. Поскольку случайным образом были определены только цвета коллективов и порядок выбора участников капитанами. На бумаге фаворитами казались синие Щербаковой. В субботу они подтвердили свой статус, возглавив турнирную таблицу с внушительным отрывом в восемь очков от белых и в десять — от красных.

В первый день турнира спортсмены демонстрировали короткие программы. В танцах на льду и спортивных парах мог выступить только один дуэт от команды, и в бой капитаны сразу же отправили самых сильных своих фигуристов.

В очередной раз в текущем сезоне ритм-танец показывали Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. По сравнению с чемпионатом России расстановка спортсменов на промежуточном подиуме не изменилась. Вновь победили пятикратные призёры первенства Европы. Однако идеальным их прокат не получился: подопечные Александра Жулина неожиданно запнулись после смены мелодии. Но всё же удержали первую строчку.

А вот в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский наконец-то опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые потеряли баллы на параллельном тройном сальхове: партнёрша коснулась льда рукой при приземлении. Тройку замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, причём они совсем чуть-чуть уступили чемпионам мира.

Затем организаторы устроили «Битву элементов», также шедшую в зачёт турнира. Спортивные пары должны были максимально долго делать тодес и вращательную поддержку. В обоих случаях лучшими оказались белые: Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Танцевальные дуэты соревновались в твизлах и поддержке по дуге. Одиночники участвовали в эстафете сольных прыжков, а далее параллельно делали квады и тройные. Кроме того, все фигуристы участвовали в командной эстафете.

Победителем в этом эксперименте, получившемся немного хаотичным и не очень хорошо организованным, оказалась команда Туктамышевой. Красные стали промежуточными лидерами, опередив синих Щербаковой на балл, а белых Загитовой — на пять.

Однако соревнования девушек существенно изменили расстановку сил, поскольку от каждого коллектива выступали уже по две спортсменки. В заявленной шестёрке главным фаворитом считалась Софья Муравьёва, имеющая в своём арсенале тройной аксель. Причём фигуристка отказалась от него ради чистого проката, но в итоге всё равно ошиблась. Ученица Евгения Плющенко упала с тройного лутца, лишившись каскада.

«Эх... Ну ладно», — прокомментировала результат Туктамышева, в команде которой выступала спортсменка.

Муравьёва ужасно расстроилась из-за падения и даже не стала расписываться на камере, как делали все участники турнира. А капитан красных обнимала и успокаивала девушку.

Софья в протоколе оказалась только шестой, поскольку остальные девушки выступили без явных сбоев. Выиграла короткую программу Ксения Синицына из команды Загитовой, а второе и третье места заняли синие: Анна Фролова и Вероника Яметова. Таким образом, после проката одиночниц коллектив Щербаковой вышел вперёд, а после соревнований мужчин и вовсе создал себе внушительный отрыв от преследователей.

Вновь великолепно и, что самое главное, безошибочно выступил Владислав Дикиджи. Он почти на два балла обошёл чемпиона России Евгения Семененко, который также откатался чисто.

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Особенно тепло зрительный зал принимал Александра Самарина, поскольку он на Спартакиаде объявил о завершении карьеры, и это был последний турнир серебряного призёра чемпионата Европы-2019. Чтобы не подвести команду, фигурист отказался от своего фирменного четверного лутца, исполнив только тройной флип, и закончил прокат с широкой улыбкой и слезами на глазах. Плакала у бортика и его тренер Светлана Соколовская.

«Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому, что я здесь оказался: федерацию, Первый канал и моих друзей — товарищей по сборной. В самое сердце попали сейчас, в эти дни я относительно себя прошлого самый счастливый. Турнир, как всегда, на высоте: море эмоций, капитаны, команды потрясающие, волнение, буря эмоций, я счастлив, что мне подарили возможность быть частью этого праздника. Вы меня обязательно ещё увидите, и, надеюсь, не раз. Пока что-то конкретное сказать затрудняюсь. А после Кубка Первого канала поеду в Самару на шоу. Совпадение? Не исключено, что это какой-то замысел», — приводит слова Самарина ТАСС.

Приятное впечатление оставил юный Иван Рамзенков, хотя у него и возникли проблемы с каскадом из тройных лутца и тулупа. Дмитрий Алиев вновь, как и на Спартакиаде, не избежал ошибок, и вместо квада зрители увидели «бабочку», однако далее фигурист всё исполнил чисто и обошёл Самарина.

На втором турнире подряд возникли проблемы с прыжками у Матвея Ветлугина. Он избежал падений, но «бабочка» вместо трикселя и двойной тулуп вместо четверного отбросили фигуриста на последнюю строчку.

«Наверное, всё-таки дело во мне. Это я как-то плохо на всех влияю», — пошутила Туктамышева. Ведь Ветлугин, как и Муравьёва, был в её команде.

Однако расстраиваться красным рано. Ведь всё решится в воскресенье, когда фигуристы продемонстрируют произвольные программы, а также состоится конкурс капитанов.