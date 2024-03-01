РИА Новости: Глейхенгауз не будет ставить программы фигуристам на «Русский вызов»

Хореограф Даниил Глейхенгауз не будет ставить программы фигуристам на турнир шоу-программ «Русский вызов».

Об этом сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что специалист работает с Андреем Мозалевым и Даниилом Самсоновым, которые выступят на турнире.

В 2023 году хореограф ставил программы всем ученикам группы.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 9 марта. Номера в исполнении фигуристов должны быть посвящены многообразию исторических и культурных традиций России.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о готовности своих спортсменов к «Русскому вызову».