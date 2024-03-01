РИА Новости: Глейхенгауз не будет ставить программы фигуристам на «Русский вызов»
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Об этом сообщил источник РИА Новости.
Отмечается, что специалист работает с Андреем Мозалевым и Даниилом Самсоновым, которые выступят на турнире.
В 2023 году хореограф ставил программы всем ученикам группы.
Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 9 марта. Номера в исполнении фигуристов должны быть посвящены многообразию исторических и культурных традиций России.
Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о готовности своих спортсменов к «Русскому вызову».