Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на Кубке Первого канала
- РИА Новости
Владислав Дикиджи, представляющий команду Анны Щербаковой, занял первое место с результатом в 102,68 балла.
Второе место у Евгения Семененко (команда Загитовой) — 100,84 балла, третье — у Дмитрия Алиева (команда Щербаковой) — 89,15 балла.
Таким образом, подопечные Щербаковой (63 балла) лидируют на Кубке Первого канала после первого дня соревнований. Второй идёт команда Загитовой (55 баллов), коллектив Туктамышевой — третий (53 балла).
Ранее Ксения Синицына выиграла короткую программу на Кубке Первого канала.