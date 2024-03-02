RT в Telegram
Подпишись

Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Владислав Дикиджи одержал победу в короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.
Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Владислав Дикиджи, представляющий команду Анны Щербаковой, занял первое место с результатом в 102,68 балла.

Второе место у Евгения Семененко (команда Загитовой) — 100,84 балла, третье — у Дмитрия Алиева (команда Щербаковой) — 89,15 балла.

Таким образом, подопечные Щербаковой (63 балла) лидируют на Кубке Первого канала после первого дня соревнований. Второй идёт команда Загитовой (55 баллов), коллектив Туктамышевой — третий (53 балла).

Ранее Ксения Синицына выиграла короткую программу на Кубке Первого канала. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить