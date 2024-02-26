Съёмки Валиевой, годовщина Сотниковой, аксель Лутфуллина и обещание Козловского: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева выступила в роли ведущей тревел-шоу, а Алина Загитова начала искать специалистов в свою школу в Казани. Глеб Лутфуллин попробовал исполнить четверной аксель, а Дмитрий Козловский пообещал прыгнуть параллельный квад с Александрой Бойковой. Пётр Гуменник восстановился после болезни и примет участие в Кубке Первого канала, а конкуренцию ему составит в том числе заявивший о завершении карьеры Александр Самарин. Аделина Сотникова отметила десятилетие победы на Олимпиаде в Сочи, а Этери Тутберидзе приняла поздравления с юбилеем. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Валиева выступила в роли ведущей тревел-шоу

Камила Валиева продолжает пробовать себя в разных ролях. Так, на неделе вышел выпуск тревел-шоу «Маршрут на двоих» с участием фигуристки. Она исследовала достопримечательности Тулы по фотографиям 20-летней давности.

Спортсменка побывала в пряничной, где вместе с подписчиком Арсеном они прошли мастер-класс по изготовлению сладкого мучного изделия, посетила аттракционы в Центральном парке и покаталась на самокате по вечернему городу. Также в программе Камила записала с соведущим музыкальный трек в культурном кластере «Октава».

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При этом известный продюсер Игорь Матвиенко не видит ничего плохого в том, что спортсменки, в частности фигуристки, пробуют себя в музыке. Ранее сообщалось о записи Валиевой совместной песни с Mia Boyka.

«Положительно к этому отношусь. Время сейчас даже не музыкантов и исполнителей, а брендов. Условно Ольга Бузова сделала себя как телеведущая, а сейчас может делать все что угодно: кататься на коньках, петь песни, играть в театре. Потому что есть бренд», — сказал специалист.

Продюсер Павел Рудченко, в свою очередь, высоко оценил перспективы фигуристок в музыке.

«Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярность. Лучше всего это можно сделать через творчество. Думаю, многие продюсеры предлагают свои услуги для продвижения, поэтому мы и видим такое рвение фигуристок в музыке и кино. Это уже становится целым явлением. А плохо это или хорошо — уже каждый сам решает», — объяснил Рудченко.

Помимо съёмок в шоу Валиева на неделе запомнилась появлением на Церемонии открытия фиджитал-турнира Игры Будущего, которая прошла в Казани. Она заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

В спортивном мире увидели в этом жесте со стороны главы государства поддержку фигуристки в сложной ситуации с четырёхлетней дисквалификацией.

«Это и сигнал всем остальным, что Камила для нас продолжает быть честной и чистой спортсменкой. Желаю Валиевой всяческих удач, но недавняя история должна очень многому научить и спортсменов, и окружение, и врачей», — отметил комментатор Дмитрий Губерниев.

В том же ключе высказался и пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент её поддерживает», — приводит слова чиновника ТАСС.

Загитова не будет тренировать в своей школе

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился новыми подробностями строительства школы Алины Загитовой в Казани. По словам чиновника, возведение здания должно начаться уже летом 2024 года.

«Сейчас мы находимся на стадии финализации проекта. Место для школы определили, это будет центр города. Если всё сложится хорошо, то в этом году проект реализуем. План такой. Конечно, есть ряд технический вещей. Мы не знаем, сколько на выходе будет стоить проект. Но есть желание!» — сказал Леонов.

При этом, по признанию министра, Загитова уже занимается поиском специалистов, которые могут в будущем работать в Казани с детьми.

«Она будет курировать данное направление. Пока Алина не тренер, всё-таки больше спортсменка. Думаю, что она будет больше, как говорят в хоккее, генеральным менеджером. Подбирать персонал, курировать, мониторить, ставить задачи», — отметил Леонов.

В то же время заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что у Загитовой получится добиться успеха на любой должности.

«Мне кажется, у Алины всё получится. Она такая успешная девушка, что у неё всё получается. Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?» — сказала специалист РИА Новости.

Лутфуллин попробовал исполнить четверной аксель

Глеб Лутфуллин принялся осваивать четверной аксель. Правда, первая попытка на тренировке закончилась падением, но фигурист не планирует сдаваться.

«Я решил попробовать этот прыжок, понять ощущения — как и что. Малинин уже года два его прыгает, все наблюдают, и я подумал: а вдруг вкручусь? Можно сказать, это азарт на фоне всеобщей атмосферы. Видел, кстати, Артур Даниелян тоже попробовал. В этом акселе важно как можно быстрее крутиться, чтобы успеть сделать все обороты. Думаю, четверной аксель я буду пробовать раз в месяц, потому что после него мышцы сильно болят», — объяснил Лутфуллин.

При этом, обозреватель RT Елена Вайцеховская сильно удивилась заявлению спортсмена. По её словам, если после прыжка болят мышцы, значит, тело просто ещё не готово его исполнять.

«В недавнем интервью с Сашей Энбертом мы довольно много разговаривали о фигурном катании через сравнение с прыжками в воду. И там, и там есть понятие готовности к новому прыжку. Грубо говоря, если спортсмен не в состоянии выкрутить три оборота назад с раскрытием в полный рост с высоты 7,5 метра, бессмысленно посылать его на «десятку» делать три с половиной оборота.

Механика исполнения прыжков на льду вроде бы должна быть аналогичной: к четверному прыжку спортсмен должен быть готов не только психологически, но главное — у него должны быть готовы мышцы. Те, что отвечают за высоту прыжка, за скорость вкручивания. В этом плане фраза Глеба Лутфуллина ставит меня в тупик», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Планируют удивить болельщиков в следующем сезоне и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. По словам партнёра, если он сбросит немного в весе, то ребята могут попробовать исполнить параллельный четверной прыжок.

«Но пока я не вижу смысла использовать это в фигурном катании. Программа должна сопутствовать развитию спортсмена и выигрышно смотреться на льду. Мы отталкиваемся от того, чего хотят зрители, что котируется на внутренней и международной арене», — сказал Козловский.

Гуменник выздоровел, Самарин готов к последнему аккорду

Радостные новости пришли для болельщиков Петра Гуменника. Фигурист выздоровел после болезни, из-за которой пропустил Спартакиаду, и приступил к полноценным тренировкам. Сообщалось, что он перенёс двустороннюю пневмонию, а также получил положительный результат теста на коронавирус.

Болельщики увидят фигуриста на льду уже совсем скоро. Он примет участие к Кубке Первого канала. Турнир пройдёт с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге. Причём, в новом формате: на этот раз спортсменов разобьют на три команды. Жеребьёвка состоится накануне.

Все участники турнира уже определены. И в данном списке удивляет появление фамилии Александра Самарина, объявившего о завершении спортивной карьеры после Спартакиады. Причём это был выбор Федерации фигурного катания на коньках России.

«Для меня это очень неожиданно и приятно. Счастлив появлению такой возможности. Огромное спасибо и федерации, и всем ребятам, которые посодействовали тому, чтобы я ещё покатался. Но моё заявление в любом случае не означало желание пойти домой и лечь отдыхать. Я продолжаю находиться в составе сборной команды России, поэтому держу себя в кондициях», — заявил Самарин.

Тем временем, Роман Савосин не планирует в марте ограничиваться только Кубком Первого канала. Спортсмен, ставший открытием сезона, подал заявку на участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Эти соревнования также пройдут в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя хорошо. Готовимся к предстоящему турниру в начале марта. Отправили заявку на «Русский вызов». Надеюсь, смогу принять участие. Уже есть идеи, но пока не скажу какие», — заявил Савосин «Матч ТВ».

Екатерина Миронова и Евгений Устенко также вернулись к тренировкам после болезни партнёрши. Танцевальный дуэт планирует подавать заявку на «Русский вызов».

Туктамышева не смогла вызывать такси в Китае

Елизавета Туктамышева рассказала о своих приключениях в Китае, где она выступала в шоу. По словам фигуристки, единственная проблема возникала с такси, поскольку для регистрации в местном приложении нужно время, карта китайского банка и SIM.

«В итоге нам так и не удалось это сделать — вызывали такси на ресепшене, а потом, полагаясь только на удачу, ловили машину на улице. Водители останавливаются, но обычно машины заняты — поэтому приходилось ждать.

К тому же в Китае мало кто понимает по-английски, и таксисты — не исключение. Иногда они не понимали, куда нас везти, хотя я даже показывала карточку отеля, чтобы объяснить. И это было единственное неудобство — было сложно путешествовать самостоятельно. Уехать из отеля несложно, а вот вернуться — проблематично, даже страшновато», — призналась Лиза в блоге на Sports.ru.

Как отметила Туктамышева, у фигуристов были сопровождающие, при желании можно было взять с собой человека, который говорит по-китайски. Но ей не хотелось кого-то обременять на весь день ради собственных развлечений.

Сотникова отметила годовщину победы

20 февраля исполнилось ровно 10 лет победе Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи. Она вошла в историю, как первая россиянка, выигравшая золото в женском одиночном катании.

«Этот день не описать словами, он навсегда в моём сердце. Это нечто большее, чем просто победа. Он — символ невозможного, достижимого, мечты, ставшей реальностью. Этот день останется в наших сердцах навсегда, напоминая о том, что сила духа способна совершить чудеса, а вера в себя может перемещать горы. Это победа не только моя, но и моей команды, семьи и всей страны», — написала Сотникова в социальных сетях.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, в свою очередь, назвала достижение Аделины уникальным.

«В фигурном катании нереальный накал борьбы, зрители радовались, особенно когда катались наши ребята. Я не представляю, как они настраивались. Огромное напряжение витало в воздухе. Я не люблю возвращаться и говорить «если бы да кабы». Ситуация сложилась так. Сослагательного наклонения в спорте не бывает. Сотникова была сильнее Ким Ён А. Её каскад решил всё, это было фантастически. Абсолютно чётко было ясно, кто был сильнее технически», — отметила Бестемьянова.

Тутберидзе отпраздновала юбилей

24 февраля отметила 50-летний юбилей тренер Этери Тутберидзе. В этот день в адрес специалиста было сказано много тёплых слов от коллег по цеху, бывших и нынешних учеников, а также представителей Минспорта и ОКР. Не забыли о своей наставнице и Евгения Медведева и Камила Валиева, поздравившие её в социальных сетях.

А Андрей Мозалёв, который перешёл в группу Тутберидзе только в январе, заявил, что строгость тренера преувеличивают.

«Она очень ответственно подходит к своей работе, стремится, чтобы ученики показывали максимум того, на что способны. А для этого нужно, чтобы и они прикладывали все усилия. Это требовательность, это совместная работа на результат.

Хочу пожелать, чтобы ученики всегда радовали своими результатами, чтобы их успехи служили для неё источником постоянной мотивации, а неудачи становились только поводом что‑то изменить к лучшему. Вечной гармонии с собой и с миром, полёта вдохновения и фантазии», — сказал Мозалёв.

Ещё один ученик Даниил Самсонов отметил особый подход специалиста к работе, который его зацепил.

«Она ценит каждую минуту своего времени. Работает без выходных и всегда старается при любой возможности приехать на тренировку, всё время помогает нам. Для меня именно это очень ценно. В работе с ней были яркие моменты, были неудачи, которые мы проходили вместе. Те же операции, болячки и травмы. Тренер всегда была со мной рядом, чем-то помогала и по сей день продолжает помогать во всём», — заявил Самсонов.