Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры
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«Тяжело пережил. Почти смертельно. Это был мой первый полноценный взрослый сезон. Было тяжело. Казалось, что всё рухнуло. Помню, пришлось идти на обязательный банкет, а видеть вообще кого-либо совершенно не хотелось. Но спасибо Светлане Владимировне — она нашла силы и себя вернуть к жизни, а потом и меня из этого состояния вывести», — приводит слова Самарина РИА Новости.
Самарин не смог отобраться на Олимпиаду, уступив тогда Дмитрию Алиеву. Тренер Александра Светлана Соколовская в интервью отмечала, что «умирала» из-за непопадания фигуриста на Игры.
Самарин является вице-чемпионом Европы 2019 года.
Ранее Самарин объяснил, почему принял решение завершить спортивную карьеру.