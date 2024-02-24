Российский фигурист Александр Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры 2018 года.

«Тяжело пережил. Почти смертельно. Это был мой первый полноценный взрослый сезон. Было тяжело. Казалось, что всё рухнуло. Помню, пришлось идти на обязательный банкет, а видеть вообще кого-либо совершенно не хотелось. Но спасибо Светлане Владимировне — она нашла силы и себя вернуть к жизни, а потом и меня из этого состояния вывести», — приводит слова Самарина РИА Новости.

Самарин не смог отобраться на Олимпиаду, уступив тогда Дмитрию Алиеву. Тренер Александра Светлана Соколовская в интервью отмечала, что «умирала» из-за непопадания фигуриста на Игры.

Самарин является вице-чемпионом Европы 2019 года.

Ранее Самарин объяснил, почему принял решение завершить спортивную карьеру.