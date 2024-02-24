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Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры

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Российский фигурист Александр Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры 2018 года.
Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Тяжело пережил. Почти смертельно. Это был мой первый полноценный взрослый сезон. Было тяжело. Казалось, что всё рухнуло. Помню, пришлось идти на обязательный банкет, а видеть вообще кого-либо совершенно не хотелось. Но спасибо Светлане Владимировне — она нашла силы и себя вернуть к жизни, а потом и меня из этого состояния вывести», — приводит слова Самарина РИА Новости.

Самарин не смог отобраться на Олимпиаду, уступив тогда Дмитрию Алиеву. Тренер Александра Светлана Соколовская в интервью отмечала, что «умирала» из-за непопадания фигуриста на Игры.

Самарин является вице-чемпионом Европы 2019 года.

Ранее Самарин объяснил, почему принял решение завершить спортивную карьеру.

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