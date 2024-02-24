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Самарин: причиной решения завершить карьеру стала физическая усталость

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Вице-чемпион Европы 2019 года в мужском одиночном фигурном катании Александр Самарин объяснил, почему принял решение завершить спортивную карьеру.

«Моё заявление не было каким-то эмоциональным выплеском. Просто понимаю, что я уже истощён и в физическом, и в эмоциональном плане. А сейчас с каждым стартом всё отчётливее осознаю, что уже не борюсь за первые места. Вижу, как выходят те же Женя Семененко, Марк Кондратюк, они на пике. А у меня огонька уже не хватает», — цитирует Самарина РИА Новости.

Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он получил от судей в сумме 224,91 балла и занял 11-е место.

Спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Самарин заявил, что будет счастлив выступить на Кубке Первого канала.

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