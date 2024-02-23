Самарин заявил, что будет счастлив выступить на Кубке Первого канала
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«Счастлив, что у меня появилась такая возможность. Огромное спасибо и федерации, и всем ребятам, которые посодействовали тому, чтобы я ещё покатался. Но моё заявление в любом случае не означало, что я поеду домой и лягу отдыхать», — цитирует Самарина РИА Новости.
25-летний фигурист признался, что продолжает находиться в составе сборной России и поэтому держит себя в кондициях.
«О том, что я буду участвовать в Кубке Первого канала, узнал на льду, во время тренировки», — добавил Самарин.
Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он получил от судей в сумме 224,91 балла и занял 11-е место.
Спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.
Кубок Первого канала пройдёт 1—3 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что карьера у Самарина была хорошей, но не максимальной.