Тарасова: карьера у Самарина была хорошей, но не максимальной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение фигуриста Александра Самарина завершить карьеру.

«Карьера хорошая, но не максимальная. Саша всегда на соревнованиях катался, прыгал, был заметен. Трудолюбие — самый большой талант», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Самарин объявил о своём решении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он получил от судей в сумме 224,91 балла и занял 11-е место.

25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Самарин всегда олицетворял на льду прежде всего человеческие качества.