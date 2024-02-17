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Тарасова: карьера у Самарина была хорошей, но не максимальной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение фигуриста Александра Самарина завершить карьеру.
Тарасова: карьера у Самарина была хорошей, но не максимальной
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Карьера хорошая, но не максимальная. Саша всегда на соревнованиях катался, прыгал, был заметен. Трудолюбие — самый большой талант», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Самарин объявил о своём решении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он получил от судей в сумме 224,91 балла и занял 11-е место.

25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Самарин всегда олицетворял на льду прежде всего человеческие качества.

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